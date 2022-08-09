系統電上半年每股賺1.03元 年增930%

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）系統電子受惠胎壓偵測器及儲能系統需求帶動，上半年每股盈餘1.03元，年增率達930%，本業獲利創下歷史新高，並超越去年全年；法人預估，下半年在強固工業電腦加入新動能下，可望逐季成長。

系統電上半年營收新台幣15.94億元，年增47.49%，毛利率23.1%；稅後淨利1.59億元，每股盈餘1.03元，年增930%。系統電7月營收2.86億元，年增51.45%；累計前7月營收18.83億元，年增48.33%。

系統電表示，上半年車市持續熱絡帶動胎壓偵測器（TPMS）的整體需求，加上藍芽TPMS技術優勢，推動需求持續成長；另外，缺電事件也推動儲能系統需求顯著提高。

展望下半年，系統電表示，歐美即將開始進入冬胎更換期，TPMS季節性旺季將一路持續到10月左右；另外，強固工業電腦（IPC）也陸續進入量產出貨期，為下半年重要成長動能；儲能系統則繼續以分散式模塊機搶攻中小型商用、家用市場。

法人預估，整體下半年在三大事業體推動下，營收有望逐季攀升，樂觀看待第3季及第4季營運持續刷新紀錄。

系統電表示，根據研究機構S&P Global Mobility指出，2022年全球汽車產量約為8160萬輛，依照目前各國法規及不同類型的車用需求，每年的出產車輛中，就有高達8成的車輛會有安裝TPMS的需求。

為了迎接未來需求，除原有庫存及產線外，已建置4條全自動化生產線，預計年底前陸續完備，屆時產量可提升至1300萬至1500萬顆。（編輯：張良知）1110809