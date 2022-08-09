AWS表揚台灣合作夥伴 中華電、遠傳等13家上榜

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（中央社記者吳家豪台北9日電）亞馬遜網路服務Amazon Web Services（AWS）今天公布2022年台灣合作夥伴獎得主，表揚運用創新解決方案引領台灣數位轉型的13個AWS合作夥伴，包括趨勢科技、遠傳電信、中華電信、摩速科技、iKala等。

AWS台灣暨香港總經理王定愷透過新聞稿表示，AWS合作夥伴正在為各行各業的客戶創造深遠價值，並帶動產業鏈的正向循環，不但能帶來技術升級、成本降低等優勢，還能為客戶拓展業務。AWS也期待未來能與更多合作夥伴聯手，帶動台灣的雲端產業升級。

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AWS今天舉行台灣合作夥伴高峰會，旨在創造專屬於AWS合作夥伴的平台，以深化AWS合作夥伴網路，讓台灣更多企業了解數位轉型趨勢。

AWS選出的13個獲獎夥伴，跨足領域多元，包含系統整合商、雲端原生公司、諮詢和技術服務業者，以及台灣新創產業。得獎者包括趨勢科技、MOXA、銓鍇國際、聯齊科技、遠傳電信、摩速科技、iKala、中華電信、伊雲谷、邁達特、資拓宏宇、Beseye、SurveyCake。（編輯：楊凱翔）1110809