六福集團莊秀石交棒 女婿賴振融升集團總裁

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（中央社記者江明晏台北9日電）六福旅遊集團今天召開董事會，因應集團中長期規劃及策略發展，推舉六福旅遊集團副董事長賴振融兼任總裁，賴振融為董事長莊豐如夫婿，岳父莊秀石正式把集團總裁職務交棒給女婿後，集團將完成世代交替。

六福是全台唯一跨足飯店、遊樂園、野生動物園、餐飲、零售等事業的老字號旅遊集團，莊家第3代莊豐如在2004年接手執行長、2018年接棒董事長，帶領六福轉型、走向年輕化。賴振融為六福旅遊集團董事長莊豐如夫婿，今天正式從岳父莊秀石手上接下集團總裁職務，成為六福集團第3代總裁。

賴振融任職六福開發建設董事長、六福國際餐旅管理顧問董事長、莊福文教基金會董事長等，在2009年推出國內第一個公寓式酒店「南京．六福居」，僅兩星期就快速完銷、建造無地基的「關西六福莊」生態度假旅館等重大事蹟。

六福今天也公布7月自結合併營收新台幣1.9億元，主因為疫情影響漸歇，在暑期旺季加持下，較去年同期增逾5倍，月成長也達1.68倍，前7月累計營收達7.05億元，年增28.41%。

六福指出，睽違2年，旗下六福水樂園於7月重新開幕，再加上「悠遊國旅補助方案」7月中旬正式上路，夏季國旅商機大增，外出用餐人潮也回籠，加上七夕情人節、父親節、中秋節等節日加持，餐飲商機可期，均可望帶動8月表現更加亮眼。

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六福董事會也同步通過第2季財報，因疫情影響，邊境管制仍未解除，本土疫情也導致國旅急凍、餐飲內用人數大幅下滑，第2季合併營收為1.97億元，較去年同期增加3.28%，稅後虧損為2.5億元，比去年同期增加26.05%，每股虧損1.31元。六福累計上半年，合併營收為5.16億元，年減1.12%，稅後虧損3.92億元，較去年同期增加8.79%，每股虧損2.05元。

展望後市，六福指出，防疫措施日漸放寬，國內民眾消費信心回籠，再加上入境管制逐一鬆綁，目前已經開放商務簽證，觀光簽證也可望放寬，迎接觀光復甦商機，六福旅遊集團做好萬全準備，各項集團大型開發案也正在逐步啟動中，看好下半年及明年後景氣及發展。（編輯：楊凱翔）1110809