電信三雄前7月EPS 中華電蟬聯每股獲利王

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（中央社記者江明晏台北10日電）電信三雄7月財報出爐，受惠核心業務成長與ICT新興業務衝刺，中華電信7月每股賺0.41元，贏過台灣大的0.34元和遠傳的0.25元，中華電前7月每股盈餘（EPS）也以2.82元，蟬聯每股獲利王。

中華電信核心業務延續成長趨勢，加上衝刺資通訊新興業務，合併7月自結營收達171.8億元，較去年同期成長3.8%；電信業務與其他業務淨利同步成長，帶動營業淨利成長10.2%，稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）成長7%，EPS達0.41元，較去年同期增加0.03元，表現亮眼，穩居電信業之冠。

核心業務部分，中華電指出，因數位轉型浪潮不斷推升網路服務需求，7月行動網路與固網寬頻業務持續走揚。行動服務營收因5G用戶數與整體090門號數持續增加而成長，帶動行動月租型平均每戶貢獻金額（ARPU）連16個月上揚，年增1.5%，領先競爭對手。

在固網寬頻部分，中華電表示，受惠數位應用與宅經濟的生活型態，加上「速在必行」方案加速300M以上及500M以上升速表現，寬頻接取營收與數據網路營收雙雙攀升，寬頻ARPU年增2.4%，自110年度起已連續19個月成長。

在中華電全力發展5G+AIoT的策略帶動下，新興業務表現亮眼，中華電指出，整體資通訊及專標案收入在7月大幅躍進，達雙位數成長，其中以智慧聯網營收表現最為強勁，年增率超過30%，主要來自於校園能源管理系統（EMS）及電力系統改善專案入帳挹注。

中華電累計至今年7月，合併總營收為1209.2億元，營業淨利為277億元，稅前淨利為282.4億元，歸屬於母公司業主淨利為218.8億元，自結每股盈餘為2.82元，截至7月，營運指標皆超越財測目標。

台灣大哥大7月自結合併營收133.4億元，較去年同期成長6%，EBITDA為28.7億元，營業利益14.2億元，稅後淨利9.8億元，EPS為0.34元。

台灣大自結累計前7個月合併營收944.7億元，較去年同期成長9%，EBITDA為201.2億元，營業利益99.1億元，稅後淨利為67億元，EPS為2.37元。

台灣大說明，隨著電信產業良性競爭的態勢明朗，5G用戶規模成長，加上4G升轉5G月租提升的加乘效果持續發酵，以及固網服務收入增加，不但使7月電信服務營收穩定成長，也使電信EBITDA連續9個月呈年增。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，7月5G與mo幣多、Disney+、好速成双三大方案申辦動能依舊穩定增加，多元服務有效提升客戶黏著度及降低月租用戶退租率，帶動智慧型手機月租ARPU連續14個月年成長，行動服務營收也持續呈年增。在企業用戶方面，除了受惠於數據服務營收成長貢獻外，長期耕耘的雲端及物聯網服務營收亦有斬獲，二者合計年增將近9%。

遠傳電信在用戶穩定升級5G、新經濟業務持續豐收挹注下，7月遠傳合併總營收為67.97億元，年成長率達1.2%，合併EBITDA為25.41億元，年成長率高達10%，達成連續16個月正成長，稅後淨利為8.06億元，單月每股盈餘為0.25元，扣除去年活化資產的一次性非營業收入的獲利影響，年增率高達19%，成長動能強。

累計至今年7月，遠傳合併總營收為494.25億元、合併EBITDA為177.52億元，年成長率分別為5%及10.3%；稅後淨利為54.43億元、累計EPS為1.67元，扣除去年活化資產的一次性獲利影響，年增率達22%。

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遠傳指出，7月行動通訊業務表現亮眼，總用戶數穩健增加、月租型客戶流失率再創新低。5G滲透率持續助攻ARPU成長，挹注行動服務營收年成長率持續走達3%。遠傳ARPU年成長率擴大至2.7%，創下自去年3月領先競爭對手業轉正以來，連續17個月正成長的成績；月租型ARPU年成長率擴大至2.4%，穩居業界之冠。

此外，遠傳持續展現數位轉型效益，7月新經濟營收年成長率高達18%，主要受惠於企業端資通訊業務營收年成長幅度達34%；個人用戶物聯網服務營收同步為營運添柴火。累計至今年7月，新經濟營收佔比達18.9%，年成長率高達22%。（編輯：楊凱翔）1110810