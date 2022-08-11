限縮實支實付投保張數防詐保？ 金管會：審慎考量

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（中央社記者謝方娪台北11日電）針對禾馨協助詐保案，北檢點出實支實付醫療險投保張數規範有檢討必要。金管會表示，民眾經常反映保障額度不足，金管會將兼顧維護民眾權益和保險公司風險控管機制，進行審慎考量。

台北地檢署偵辦禾馨案，今天起訴禾馨集團營運長林思宏等109人，檢察官並在起訴書中指出，目前法令每人可買3張以下實支實付保單、部分保險契約容許副本理賠，有檢討必要。

金管會保險局副局長林志憲表示，實支實付醫療險是以填補被保險人因就診產生的醫療費用為目的，為真正落實實支實付醫療損害填補並維護客戶權益，原則是以正本收據理賠為原則。

林志憲進一步指出，考量實務上有部分公司是採副本辦理理賠並搭配核保加強控管風險，加上為兼顧民眾因應未來高齡社會醫療支出的潛在投保需求，金管會2019年督導壽險公會實施副本理賠管控措施，確立單一被保險人投保整體業界醫療險以3張為上限。

林志憲坦言，金管會仍時常接獲民眾反映保障額度不夠，因此相關規範兼顧民眾投保權利相當重要，金管會仍會基於維護民眾權益和保險公司風險控管機制進行考量，至於是否限縮實支實付醫療險投保張數等規範，金管會將審慎討論，必要時再檢討相關規定。

另外，針對禾馨協助詐保案，有保險業務員成為共犯，金管會是否會進行行政處理，林志憲說，此案目前在起訴階段，不適合針對個案說明。

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檢警調查，林思宏等人為提高產婦到禾馨診所生產的誘因及診所營業額，提供產婦修改收據項目和金額服務，將原本不在保險契約理賠範圍的費用，包括醫美、子宮頸癌、新生兒健康檢查等，灌到醫師手術費等費用項目中。

同時，由於並非所有剖腹產均屬保險理賠範疇，檢警還查出，禾馨診所為讓產婦順利獲得保險理賠，讓醫師為自願性剖腹產的產婦開立「胎位不正」的不實診斷證明書，讓產婦得以向保險公司申請理賠，總計新台幣6738萬3533元。（編輯：林淑媛）1110811