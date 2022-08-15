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永豐餘：通膨影響消費意願 營收較去年縮水

2022/8/15 17:42
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（中央社記者賴言曦台北15日電）永豐餘投控今天召開線上法人說明會，經營團隊表示，因中國大陸疫情封控的影響，終端消費需求下滑，加上俄烏戰爭導致通貨膨脹攀升，消費者支出意願轉為保守，因此整體營收較去年同期下降。

永豐餘表示，受到原物料、能源、運輸成本上揚壓力及產品價格無法轉嫁的影響，2022上半年合併營業利益為新台幣10.01億，權益法認列投資收益受惠元太科技營運成長，及其他轉投資的股利收入挹注，2022上半年稅後淨利歸屬於母公司7.64億元，每股稅後盈餘0.46元。

永豐餘表示，中國大陸工紙需求疲軟，但永豐餘在當地的工紙產業進行組合布局，因而有穩定去化產能的管道，但礙於通膨等總體經濟的不確定性，仍要審慎緊盯市場變化。

越南、台灣營運方面，永豐餘說明，目前可在越南看到市場需求，但仍在審慎觀察中；台灣則屬於比較平穩的狀態，會應客戶要求，調整最適合組合，讓產銷運作更順暢。

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永豐餘指出，消費品事業部分，受中國大陸疫情封控及原物料、能耗成本上漲的因素，影響營業利益，將投資10.1億元進行設備升級，帶動未來成長動能；特殊材料事業群產品市場則因手套市場需求持續疲弱，營運規模縮減。

針對經濟部明年將對企業開徵耗水費，永豐餘表示，目前造紙製程中的水資源重複利用率最高可至98%，未來會持續提升水回收效能，減少原水取用。（編輯：蘇志宗）1110815

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