華紙第3季擬調漲部分產品5至10% 第4季不看壞

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（中央社記者賴言曦台北15日電）永豐餘集團旗下林漿紙廠中華紙漿今天舉辦線上法人說明會，華紙表示，今年紙漿等原物料價格維持高檔，為反映成本，第3季特殊紙擬漲價10%、文化紙擬調漲5%；但整體而言，對第4季不看壞。

華紙上半年產品調漲策略奏效，第2季毛利率、營益率皆優於第1季；但由於國際紙漿、煤炭等價格仍然高漲，華紙今年上半年稅後歸屬母公司淨利1.03億元，年減79.46%，每股稅後盈餘（EPS）僅0.1元。

華紙纖維材料事業部總經理陳瑞和表示，國際紙漿價格維持高檔。以短纖紙漿為例，受到木片供應不足影響，今年已從約600美元漲至逾900美元，目前仍在900美元高檔盤旋，價格沒有向下趨勢。

在能源與運價方面，陳瑞和指出，亞洲地區煤價有望在第4季緩步下跌；雖然運送紙漿的船舶運價走跌，但木片船運價持續走揚，運輸成本仍高。

雖然第3季因暑假為傳統淡季，但受紙漿成本高漲，陳瑞和表示，特殊紙擬調漲10%、文化紙漲價5%，後續會持續進行合理調整。

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陳瑞和提到，華紙每年都會分別在3至4月、8到9月進行部分設備例行性歲修，對年產能影響不大；桃園觀音廠非塑產線預計進行升級，已開始第2階段設備擴增計畫。

展望後市，陳瑞和表示，雖然俄烏戰爭、通貨膨脹等因素衝擊消費需求，但供給面同樣受俄烏戰爭影響，且供應端的變數大於需求端下降的程度，加上亞洲地區供應量、運力等較其他地區變數小，因此對第4季展望不看壞。（編輯：張良知）1110815