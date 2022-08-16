外資賣超56億元 投信連38個交易日買超

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（中央社記者張建中台北16日電）台股今天力守15400點關卡，指數終場小漲3.22點。三大法人合計賣超新台幣34億元，其中外資賣超56.37億元；投信買超40.29億元，連續38個交易日買超台股，持續刷新連買紀錄。

隨著電子股漲勢趨緩，類股指數僅小漲0.09%，加上航運類股下挫1.3%，台股震盪小漲3.22點，漲幅約0.02%，收在15420.57點，成交值2083.97億元。

三大法人合計賣超34億元，其中，外資及陸資賣超56.37億元，自營商賣超17.92億元，投信買超40.29億元。投信連續38個交易日買超台股，再創連買新紀錄。

新光投信董事長劉坤錫表示，投信長時間買超台股，主要是不少資金流入台股指數股票型基金（ETF）所致，預期未來資金若持續流入ETF，投信不排除可能維持買超台股趨勢。

劉坤錫說，由於ETF是被動型資金，投資組合以權值股、中型股為主，預期對於推升台股走高的助益有限，不過當台股走跌時，具有穩定的效果。

據台灣證券交易所資料，外資賣超力積電最多，達1萬7368張；賣超國泰永續高股息1萬3639張，居第2名；賣超陽明1萬1167張，排第3名。

外資其餘賣超前10名還有華航、長榮、元晶、微星、東鹼、仁寶、中鋼。

外資分別買超友達及群創2萬8385張及1萬3321張，為前2名；買超長榮航1萬825張，居第3名。

外資其餘買超前10名還有台企銀、東元、國泰智能電動車、精英、昇陽半導體、訊舟及永豐金。

投信買超前10名為永豐金、仁寶、華新、英業達、宏碁、開發金、遠東新、台泥、中鋼及元大金。（編輯：楊蘭軒）1110816