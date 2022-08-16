外商積極對台投資 110年度CRS申報收入金額成長逾7成

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（中央社記者張璦台北16日電）財政部今天公布110年度CRS網路申報情況，申報金融機構共1801家，澳洲、日本或英國稅務居住者金融帳戶計逾14萬筆，收入金額新台幣1182億元、年增逾7成；同時，帳戶筆數與帳戶餘額也雙雙成長。

官員分析，主要是台灣去年經濟表現佳、台股亮眼，外商持續積極對台投資所致；其中，股利翻倍成長，則可反映去年證券市場活絡發展的情況。

台灣與他國進行稅務用途金融帳戶資訊（CRS）交換，提供澳洲、日本或英國稅務居民金融帳戶資訊給3國政府，對方也會將當地屬於台灣稅務居民的金融帳戶資訊，互惠交換給財政部，協助掌握海外收入情形，以評估逃漏稅風險。

財政部國際財政司今天召開例行記者會指出，110年度CRS網路申報8月1日順利完成，據財政資訊中心統計，申報的金融機構計1801家，申報屬澳洲、日本或英國稅務居住者持有或控制的金融帳戶資料計14萬5186筆。

同時，國際財政司公布上述帳戶110年12月31日餘額，及110年度支付或記入的股利、利息、出售或贖回金融資產收入總額或其他收入金額。

檢視澳洲帳戶筆數2萬2290筆，帳戶餘額新台幣2045億元，收入金額402億元；日本帳戶10萬4262筆，帳戶餘額1兆7945億元，收入金額達741億元；至於英國，帳戶筆數1萬8634筆，帳戶餘額973億元，收入金額39億元。

國際財政司官員說明，與109年度CRS申報資料比較，屬澳洲、日本或英國稅務居住者持有或控制的帳戶筆數成長11.26%，帳戶餘額成長15.97%，收入金額成長71.3%。

國際財政司官員進一步指出，台灣去年經濟成長率、貿易外銷等繳出亮眼成績，外商持續積極對台投資，同時台股表現也相當好，帳戶筆數、帳戶餘額、收入金額有所成長是可預期的變化。

國際財政司官員分析，總收入金額1182億元，年成長逾7成；其中，成長最多的是股利，漲幅達101.24%、即增加394億元，出售或贖回金融資產收入總額方面、年增率也有37.81%，合理反映去年經濟成長和證券市場活絡發展的情況。

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國際財政司指出，今年因COVID-19疫情影響，公告延長CRS申報期間至8月1日；各地區國稅局將持續檢視申報資料，確認正確性，必要時輔導金融機構釐正，以提升資訊交換品質；今年9月台灣將與澳洲、日本及英國進行CRS資訊自動交換。

國際財政司表示，國際間交換CRS資訊，僅供稅捐稽徵機關評估逃漏稅風險及選案參考，不會將交換資訊直接用於課稅，依法誠實申報納稅義務人，無須擔憂CRS資訊增加租稅負擔。（編輯：林淑媛）1110816