台積電早盤下跌4元 市值縮水1037億元

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（中央社記者張建中新竹17日電）美股漲跌互見，費城半導體指數表現相對疲弱，下挫逾1%。台積電今天股價走弱，早盤達521元，下跌4元，市值縮水新台幣1037億元，達13.5兆元。

美國零售業者銷售展望優於預期，激勵道瓊指數16日上揚239.57點，漲幅0.71%。美國10年期公債殖利率上揚，影響那斯達克指數下跌25.5點，跌幅0.19%；費城半導體指數下挫31.683點，跌幅1.03%。

台積電美國存託憑證（ADR）下跌1.62美元，跌幅1.77%，收在89.95美元，市值4664.88億美元，為輝達（NVIDIA）超越，居全球第11位。

台積電今天股價走弱，早盤達新台幣521元，下跌4元，市值縮水1037億元，達13.5兆元，並影響大盤約33點。

台積電3奈米製程將如期於下半年量產，法人認為，因初期產能較少，且2023年上半年僅蘋果（Apple）的M系列處理器採用，待3奈米升級版（N3E）推出，蘋果A系列處理器、英特爾（Intel）及超微（AMD）產品量產，營收貢獻可望逐步攀升，2023年3奈米將貢獻約5%至10%營收。（編輯：張均懋）1110817