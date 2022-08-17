台灣創新板明迎首家掛牌公司 證交所加碼獎勵推廣

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（中央社記者潘智義台北17日電）台灣創新板將在明天迎來第一家掛牌公司錼創科技，台灣證券交易所表示，為推廣台灣創新板制度，並提升「合格投資人」人數，12月底前將持續加碼舉辦創新板開戶推廣獎勵活動。

台灣創新板在去年7月20日上路，但原本規劃掛牌的仁新醫藥卻中途撤件，宣布透過子公司拚海外上市，台灣創新板制度上路逾一年，終於將在今年8月18日迎來第一家上市掛牌公司錼創科技（PlayNitride Inc.）。

證交所透過新聞稿指出，台灣創新板獎勵活動包含「證券商端」及「投資人端」推廣活動，其中「證券商推廣台灣創新板合格投資人競賽獎勵活動」，以證券經紀商營業據點（總、分公司）為參賽單位，競賽內容分為「證券經紀商努力不懈獎」、「證券經紀商奮發向上獎」、「證券經紀商主管領導有方獎」及「證券商營業員貢獻卓越獎」。

證交所說明，這4個獎項內容包括：1、證券經紀商努力不懈獎，當月合格投資人合計新增戶數成長百分比前30名，且當月合計新增戶數達全體參與證券商的平均新增戶數者，頒發獎勵金新台幣1萬至3萬元不等。

2、證券經紀商奮發向上獎，當月合格投資人合計新增戶數前3名，頒發獎勵金1萬至3萬元。

3、證券經紀商主管領導有方獎，證券經紀商努力不懈獎當月得獎前10名，另頒發兩萬元予該據點分公司經理人或營業櫃檯主管乙名。

4、證券商營業員貢獻卓越獎，營業員每月推廣符合「合格投資人」條件的自然人，完成簽署「創新板風險預告書」且於證交所相關網頁辦理登錄資料的人數進行排名，取新增戶數排名前10名頒發獎勵金各兩萬元。（編輯：郭無患）1110817