晶技下半年業績拚持平 看手機產業第4季可觸底

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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）石英元件大廠晶技董事長林萬興今天預期，下半年產業旺季不旺，第4季手機產業調整可觸底，下半年業績力拚較上半年持平或小幅成長。

晶技下午舉行法人說明會，觀察上半年營運，晶技指出，上半年小型化石英元件占整體營收比重提升至39%，車用占整體營收比重也來到13.4%。

展望今年資本支出，晶技預估規模來到新台幣14億元，其中中國大陸寧波晶創約7.25億元，主要提升車用產品和相關設備；另外台灣平鎮廠約4.1億元、中國大陸重慶廠約1.13億元、寧波廠約1.52億元。

展望下半年景氣，林萬興不諱言指出旺季不旺，晶技保守對應，下半年業績力拚較上半年持平或是小幅成長，下半年毛利率目標落在36%至38%區間。

法人問及價格走勢，林萬興表示價格壓力不大，產品應用訂單能見度不一，市場預期手機和筆記型電腦需求下修，能見度不高，但林萬興指出，訂單不是看不到，而是轉趨急單為主。

觀察中國非蘋智慧型手機市況，林萬興預期第4季可望調整觸底，談及明年2023年目標成長，若通膨情勢不惡化，他有信心明年在5G應用帶動下，業績將會更好。

觀察稼動率，法人指出，晶技轉投資寧波晶創在車用需求強勁帶動下產能滿載，平鎮廠也滿載，重慶廠稼動率也有8成多。（編輯：楊凱翔）1110817