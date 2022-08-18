品牌客戶回補庫存 南寶看好全年營收獲利雙創新高

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（中央社記者潘智義台北18日電）南寶樹脂今天舉行法人說明會指出，受惠於品牌客戶持續回補庫存，終端需求強勁，且去年受越南疫情影響基期低，第3季鞋材接著劑業務成長動能強勁，可望帶動整體營收持續成長。

南寶執行長許明現表示，看好今年營收、獲利可望雙創歷史新高，鞋材接著劑業務在所有產品線當中成長動能最強，運動鞋材及服飾接著劑業務第2季年成長32%。目前海運運輸雖有好轉，但品牌客戶目前庫存仍不高，持續回補庫存。

許明現指出，終端市場需求續強，加上去年第3季受越南疫情影響基期低，因此第3季將可望延續第2季強勁的成長動能，預期第4季起需求逐漸回歸正常水準。

至於其他消費產品、工業與科技產業用接著劑，南寶說明，目前全球消費市場景氣及經濟活動雖預期將放緩，但透過新產品的應用，下半年仍有機會持續成長；因區域市場表現各異，東南亞地區如越南、印尼成長動能佳，台灣表現平穩，中國放緩。

各產業差異也較大，南寶認為，科技產業明顯轉趨保守。南寶持續拓展接著劑產品應用領域，聚焦市場規模大，並具有良好潛力的產業，如電子、軟性包裝材料等市場。

至於建材與塗料業務，南寶解釋，建材業務營收主要來自澳洲，預期穩健成長，其中塗料業務在第2季表現不如預期，正著手整合現有資源以提供更好的產品線與服務。

南寶指出，目前原物料價格維持高檔，持續與客戶溝通成本壓力並調整產品價格，第3季本業獲利表現可望持續提升。（編輯：黃國倫）1110818