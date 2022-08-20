日本擠下瑞士成台灣黃金第一進口國 3原因看這裡

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（中央社記者張璦台北20日電）日本去年超車瑞士，成為台灣黃金進口第一大來源國，台灣銀行貴金屬部經理楊天立分析，日本擁有許多國際認可的黃金精煉廠、龐大回收能量以及活躍套利市場，讓調貨成本競爭力優於歐洲。

財政部近日發布統計通報指出，貴金屬具高價值、外表美觀、穩定化學性質或保值等特性，是飾品、電子、航空、通訊等產業不可或缺的材料，以黃金、白銀、鉑金、鈀金等4種金屬較為常見，也是台灣貴金屬進口主要項目，又以黃金占超過6成最多。

檢視近10年來黃金進口情況，財政部統計處官員指出，民國100年受美國低利率及歐洲經濟危機影響，黃金價格急升，台灣的黃金進口值攀上25.8億美元高峰，隨後因美元走升壓低避險投資需求，金價下挫，進口規模逐年縮減。

統計處官員表示，109年、110年金價回彈，推升總進口值走揚，分別達19.74億美元與22.21億美元水準；不過，今年1至7月進口10億美元、較去年同期減少8%。

從細項觀察，統計處官員指出，黃金半製品占整體黃金進口比重逾6成、為最大宗，主要是電子科技產業應用所需，其次為黃金條塊約占3成，以珠寶、投資及保值為主要用途。

就進口市場而言，統計處官員表示，瑞士向為台灣黃金進口首位來源國，由於近年購自日本較具價格優勢，自110年起取而代之，今年1至7月以日本占34%、香港21%、瑞士18%，為台灣黃金進口前3大市場。

所謂日本價格優勢，有「黃金王子」之稱的楊天立指出，日本黃金市場具備3大特色使調貨成本較低；首先，日本有很多國際認可的黃金精煉廠，第二，具備較大回收能量；第三，擁有很活躍的期貨、現貨套利市場。

不過，他強調，這一優勢並非一直存在，整體還需視市況變動而定，比如今年7月金價下跌至1700美元，亞洲市場實體黃金調貨相當吃緊，面臨需求熱絡，日本調貨成本同樣上漲。

楊天立表示，調貨成本涉及範圍相當廣，包含運輸保險、精煉、取得舊料回收等，以進口至台灣而言，瑞士等歐美國家光是在運輸保險費用上，優勢就不比日本；同時，瑞士黃金精煉成本較高，比如在薪資、ESG、 安控、工序方面的超高標準，都推升了報價。

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此外，根據統計通報，鈀金隨著油電混合動力車銷量看增，需求持續攀升，10年來劇增3.7倍；今年受地緣政治危機、經濟減速、疫情反覆的拖累，1月至7月鈀金進口價量齊見下滑。

楊天立指出，工業貴金屬鈀金前景今年呈現反轉，鈀金相當大需求源自車業，如果經濟衰退，車輛銷售會受影響，缺晶片，製造上面臨瓶頸，可見車業短期不容樂觀；同時，鈀金價格在俄烏戰爭開打時飆至每盎司3400美元，但後來一度將近腰斬，波動度過大，一般投資人很難駕馭。（編輯：郭無患）1110820