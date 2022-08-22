亞洲科技股投資風向球 瑞信論壇9/5起登場

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（中央社記者吳家豪台北22日電）第23屆「瑞信亞洲科技論壇」將於9月5日至8日舉行，今年採線上會議形式，共有110家海內外企業參與；外傳蘋果將於9月7日發表iPhone 14新機，瑞信分析師預計提出對手機及亞洲科技產業的投資展望。

瑞信亞洲科技論壇（Credit Suisse Asian Technology Conference）是亞洲科技界與金融業的年度盛會，探討具有影響力的技術與新興趨勢。去年論壇吸引700家機構投資人及近120家亞洲和歐美科技企業代表參與，今年將以線上方式與投資者遠端互動，讓更多海外高科技公司參加今年論壇，協助其進行交流與投資決策。

目前預計參加論壇的台股指標企業包括鴻海、聯發科、和碩、廣達、仁寶、友達、宏碁、華碩、日月光投控等。

瑞信論壇將於9月6日舉辦線上媒體簡報會，由瑞信台灣證券研究主管暨亞洲半導體分析師艾布蘭（Randy Abrams）、瑞信中國科技和電信產業研究主管王曉瓊（Kyna Wong）等人，共同分享瑞信對亞洲整體科技產業的投資展望。

瑞信發布新聞資料指出，講者們將探討支撐亞洲科技產業預期適度修正的重要因素，並分享半導體、筆電、硬體與智慧型手機等領域樂觀的投資前景，同時也會針對近期的政策發展例如美國與歐盟的晶片法案，提出專業分析與見解。

瑞信也表示，全球供應鏈正逐步從產能中斷恢復正常營運，然而近期市場面臨多重逆風，包括通貨膨脹升溫、逐漸惡化的總體經濟環境、消費需求趨緩，以及庫存過高的情形。儘管如此，科技產業中的優質企業在基本面經歷過度修正後，仍潛藏具吸引力的投資機會。（編輯：趙蔚蘭）1110822