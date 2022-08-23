信驊下半年營收先蹲後跳 全年看增45%

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（中央社記者張建中新竹23日電）伺服器管理晶片廠信驊下半年營運表現將呈先蹲後跳態勢，第3季營收將較第2季滑落，第4季可望回升，董事長林鴻明表示，全年營收年增45%目標有信心達成。

信驊下午參加櫃買中心線上業績發表會，林鴻明說，信驊年初營運遭遇困難，無法充分滿足客戶需求，過去2個月面臨客戶下修訂單情況。

林鴻明表示，第3季因市場需求趨緩影響，營收將滑落到第1季的11.51億元至第2季的14.25億元區間；第4季隨著新產品量產出貨，開始挹注業績，營收可望較第3季大幅成長。

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林鴻明指出，信驊長年採取彈性供貨政策，客戶不需要預先大量建置庫存，且願意配合客戶下修訂單，第3季營收下滑主要是受市場需求降溫影響，不是客戶庫存水位太高所致。

林鴻明說，客戶端庫存壓力不高，一旦市場需求回溫，信驊營收即可隨著回升，目前對下半年營運展望樂觀，第4季客戶訂單若沒有大幅下修，全年營收成長45%的目標有信心達成。（編輯：楊蘭軒）1110823