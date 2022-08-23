更多編輯台推薦新聞：
米其林必比登推薦名單首納台南高雄 4都59家新入選
生活

米其林必比登推薦名單首納台南高雄 4都59家新入選

巴西慶獨立200年 從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟
國際

巴西慶獨立200年 從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟

仙台育英高中甲子園稱霸 日本東北106年來首次奪冠
運動

仙台育英高中甲子園稱霸 日本東北106年來首次奪冠

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台南殺警案檢討 外役監遴選擬排除重大刑案犯
首頁 / 產經

信驊下半年營收先蹲後跳 全年看增45%

2022/8/23 17:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹23日電）伺服器管理晶片廠信驊下半年營運表現將呈先蹲後跳態勢，第3季營收將較第2季滑落，第4季可望回升，董事長林鴻明表示，全年營收年增45%目標有信心達成。

信驊下午參加櫃買中心線上業績發表會，林鴻明說，信驊年初營運遭遇困難，無法充分滿足客戶需求，過去2個月面臨客戶下修訂單情況。

林鴻明表示，第3季因市場需求趨緩影響，營收將滑落到第1季的11.51億元至第2季的14.25億元區間；第4季隨著新產品量產出貨，開始挹注業績，營收可望較第3季大幅成長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林鴻明指出，信驊長年採取彈性供貨政策，客戶不需要預先大量建置庫存，且願意配合客戶下修訂單，第3季營收下滑主要是受市場需求降溫影響，不是客戶庫存水位太高所致。

林鴻明說，客戶端庫存壓力不高，一旦市場需求回溫，信驊營收即可隨著回升，目前對下半年營運展望樂觀，第4季客戶訂單若沒有大幅下修，全年營收成長45%的目標有信心達成。（編輯：楊蘭軒）1110823

林鴻明
林鴻明掏空金尚昌判刑8年定讞 提前報到入監 林鴻明被控掏空金尚昌案 判刑8年定讞
信驊
信驊股價大漲百元彈升至1685元 重登台股股后寶座
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族