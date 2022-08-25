台開股東會流會 邱于芸：拚11/4前公布財報

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（中央社記者賴言曦台北25日電）台開公司今天召開股東會，因出席股數未符合法定門檻，宣布流會，後續是否召開股東臨時會，董事長邱于芸表示，目前還沒決定，會先力拚11月4日前公布110年及今年上半年財報。

台開今天召開股東會，由於電子投票及現場出席股數合計僅約12%，未符合法定門檻而宣布流會，關於未來是否會再舉辦股東臨時會，邱于芸受訪表示，目前還沒決定，後續在8月底、9月都會有董事會，屆時會再決定，同時也會就台開母、子、孫公司的結構進行討論及分析。

邱于芸也提到，台開今年1月1日到3月份發出財報的期間，有非常多經營權跟財務變動，所以當時的財報不能完全符合國稅局標準，由於按規定，110年財報及111年上半年財報須在11月4日前提出，台開現在也正在啟動特別查核，將今年上半年的相關資料補齊，相信屆時將能給外界一個比較正確且合法的財務報告。

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不過在台開股東會開始前，小股民自救會在會場一樓拉布條抗議，股東、虹廷建設董事長鄭金鴻今天受訪表示，台開去年臨時股東會時，股東是授權邱復生領導的團隊進行私募以改善財務，當時邱復生認為應以每股新台幣8元進行私募，但現在變成每股3.43元，「減得太離譜了」，私募應該無效。

鄭金鴻提到，台開跳票不成比例，「7萬5000元都在跳」，且財務也不佳，讓台開達到下市目的，盼金管會好好處理，照顧股東及股民。（編輯：黃國倫）1110825