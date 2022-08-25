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老兵回鍋 經部：標準局長連錦漳接任工業局長

2022/8/25 19:14
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（中央社記者鄭鴻達台北25日電）數位發展部將在27日掛牌，工業局長呂正華等人將轉任數位部數位產業署。經濟部今天宣布一系列人事調整，工業局長將由標準檢驗局長連錦漳接任，標準局長遺缺由標準局副局長謝翰璋代理。

經濟部表示，連錦漳為工業局老兵回鍋，從基層技士做起，並分別在民化組、永發組、政策組等不同面向歷練，並曾任主秘、副局長，對工業局業務高度熟悉。

經濟部說，連錦漳也曾任行政院科技會報辦公室參事兼副執行秘書，對跨部會協調、科技帶動產業發展等工作都相當熟稔。

經濟部長王美花期許連錦漳扛下工業局重責後，帶領團隊繼續扮演產業界最佳夥伴，與台灣產業共同面對競爭、掌握商機，持續保持領先。

連錦漳轉任工業局長後，標準局長一職將由謝翰璋代理。

謝翰璋是台灣大學電信工程學系博士，歷任標準局技正、科長、簡任技正、副組長、組長、主秘、副局長等職務，對標準局業務非常熟悉。

王美花期許在謝翰璋代理下，能持續兼顧新興綠電市場等業務。

另外，中小企業處副處長胡貝蒂將轉任數位部數位產業署副署長，其遺缺由經濟部參事吳佳穎陞任。

吳佳穎為台灣大學生化科學研究所碩士，也從經濟部基層做起，歷任智慧財產局專利審查官、科長、副組長、組長及經濟部參事等職務，長期耕耘於生技產業、智財保護等領域。

經濟部說明，吳佳穎於經濟部擔任參事時，負責跨局處政策協調，尤其專注於協助產業發展、技術研發等面向。

王美花則期待吳佳穎未來以其專業協助產業，尤其加大力道輔導並鼓勵中小企業創新發展，成為台灣經濟發展的另一支柱。（編輯：潘羿菁）1110825

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