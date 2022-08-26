力麗海峽風場300MW順利遞補 拚2025年底併網

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（中央社記者曾智怡台北26日電）力麗集團今天宣布，旗下海峽風電籌備處於8月中旬與經濟部完成簽署行政契約，將攜手全球基礎建設合夥基金（GIP）共同開發位在彰化芳苑外海的第28號離岸風場，總裝置容量約600MW，力麗集團先獲配其中的300MW，預計2025年底完工併網。

依據2018年1月18日發布的「離岸風力發電規劃場址容量分配作業要點」規定，離岸風電第二階段「潛力場址」遴選結果已於2018年公告，其中，達德能源（wpd）的麗威風場因飛安問題卡關解約，能源局在2021年釋出300MW的備取開發額度。

力麗集團總裁郭銓慶表示，綠色能源發展將是牽動台灣下一階段經濟成長的重要關鍵，力麗集團身為台灣本土第一家傳產集團的離岸風電開發商，深感責任重大，儘管未來仍可能面對疫情干擾、物價上漲、國際局勢變化等諸多挑戰，力麗及GIP集團早已做好準備，對於在時程內完成併網使命，深具信心。

今年5月wpd能源集團宣布將旗下wpd離岸風電事業群以及其在全球所開發、興建、採購中的風場專案，全數讓予獨立基礎建設基金經理人GIP；經濟部已在7月初審查同意此變更，並要求交割程序須在10月底前完成。

力麗集團旗下天方能源董事長甘正智補充，因GIP集團併購德國wpd旗下離岸風電事業，必須獲得經濟部同意，在經過經濟部召開數次審查會議確定這是國際上常見的企業併購案後，總算讓行政契約簽訂順利完成。

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海峽風場位於彰化芳苑外海第28號場址，離岸約14公里以上，在第二階段獲配300MW的開發權，年發電量約為11億2500萬度，預計在2025年完工併網。海峽離岸風場肩負國產化義務，將與在地廠商合作落實27項國產化的目標，包含水下基礎製造、陸上變電站興建、機艙製造以及地球物理調查等項目。

力麗集團強調，本次在取得300MW容量後，將再和GIP聯手，積極參與年底的第三階段離岸風電區塊開發競標，爭取第28號風場另外的300MW容量，穩健發展綠能產業，為台灣的能源轉型和淨零碳排貢獻心力。（編輯：翟思嘉）1110826