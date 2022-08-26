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台北市5月住宅價格指數下滑 大樓行情有支撐

2022/8/26 18:06
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（中央社記者賴言曦台北26日電）受到COVID-19疫情影響，台北市5月住宅價格指數為113.86，月減0.22%；其中，公寓、小宅指數同步下滑，大樓指數卻不降反升，5月指數較4月上升0.17%。專家認為，大樓符合都會區民眾生活習慣，行情較有撐。

台北市地政局25日公告5月實價登錄量價動態，全市交易總額新台幣189.32億元，月減21.95%；交易總額最高的前3名是大安區27.39億元、內湖區25.43億元及松山區23.09億元，總額最少的是南港區5.51億元；交易總額最高及最低區域差約3.97倍。

台北市5月交易總額增幅最大的是大同區，月增53.42%，大同區同時也是台北市12個行政區中，唯一交易量上升的地區；至於交易總額減幅最大的則是中山區，月減59.1%。

住宅價格指數分析方面，今年5月台北市住宅價格指數月減0.22%，年增5.75%。大樓住宅價格指數117.57，月增0.17%；公寓住宅價格指數110.07，月減1.42%；小宅住宅價格指數112.89，月減0.32%。

住展雜誌研發長何世昌接受中央社記者電訪時分析，5月適逢國內疫情升溫，加上政府打炒房、中央銀行啟動升息循環等因素，建商減少新建案推案量，影響房市交易。

觀察台北市近年市場走勢，何世昌提到，雖然公寓在台北市高房價環境下顯得相對划算，具有總價低、實際坪數大等優點，但消費者卻更青睞具有現代化管理的大樓。

何世昌指出，雖然公寓可以等待都市更新，但近期原物料價格高漲，營建業面臨缺工，消費者可能購入公寓後要花費更高的裝潢成本，也不能立即入住。

另外，何世昌提到，大樓具有現代化管理，多半有管理室可以代收包裹、處理垃圾，較符合都會區居民生活型態，因此支撐大樓行情穩定向上，就算遭逢疫情升溫等變數，也能持續呈現逐月成長走勢。（編輯：楊凱翔）1110826

何世昌
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