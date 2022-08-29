疫後宴會商機復甦 飯店餐飲業搶布局

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（中央社記者江明晏台北29日電）大眾生活轉趨「與病毒共存」，大型宴會商機也逐步復甦，飯店與餐飲業者積極展開布局，晶華瞄準尾牙商機，將戰線一路拉長至過完農曆年後的春酒旺季，其他業者也看旺下半年到明年初的市場需求。

過去一年多來在宴會廳的宴席與活動因為防疫規範受到人流控管、不得敬酒等諸多限制，但因疫苗施打率提高，目前本土確診案例也逐步下降，使得民眾防疫信心提高、不再恐慌，進一步開始辦理各種宴會工商活動。

2022年剛過一半，各家國際觀光酒店的尾牙春酒專案都已搶先上市，迎接因為疫情延宕兩年的公司企業大型年終聚會，台北晶華酒店今天宣布，推出「海派尾牙」專案，即日起開始接受11月1日至2023年3月31日的訂席。

隨著疫情趨緩，各式尾牙春酒活動也熱烈地在規劃當中，晶華酒店董事總經理吳偉正表示，此次推出專案，可加購「海派剉冰」，另有結合城市星空KTV、五星宴席和住房的專案，以及結合商務餐盒或五星餐檯到公司進行的外燴尾牙專案，目的是要豐富各企業行號舉辦尾牙春酒的選項，並將戰線一路拉長至過完農曆年後的春酒旺季。

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雲朗觀光集團6月宣布推出婚宴「無條件取消政策」，催生接單力道成長5倍，其中桃園「皇家薇庭」年營業額估創新高，力促今年下半年的婚宴市場止跌回升。據雲品觀察，除了今年底的尾牙，明年初的春酒也都已經預約滿檔，甚至皇家薇庭的訂單也已經預訂到2023年12月。

新天地餐飲集團則看好後疫情宴會遞延補辦商機及競爭者減少的雙重利多，今年已斥資近新台幣4億元，逆勢加碼旗下各宴會品牌升級及展店，預計今年下半年開始接單營運，為2023年集團營收再添柴火。（編輯：趙蔚蘭）1110829