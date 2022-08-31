宇隆股臨會改選9席董事 大股東伸興拿下過半席次

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（中央社記者張建中台北31日電）宇隆今天舉行股東臨時會，完成全面改選董事9席（含3席獨立董事），大股東伸興提名5席均獲當選過半，第2大股東程泰集團董事長楊德華以弘聚投資代表人身份也順利當選。

這也是伸興今年7月發動公開收購宇隆之後，首次在董事會取得過半席次。

宇隆董事長劉俊昌表示，攜手大股東企業資源垂直水平整合，評估適當策略定位，提升國際競爭優勢，開創宇隆在精密機械加工的里程碑，推進未來營運更上一層樓，創造所有股東利益最大化。

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宇隆新當選董事6席包括伸興代表人劉俊昌、林志誠、吳智盛、司晴星、劉棟樑，以及弘聚投資代表人楊德華；獨立董事3席由駱世民、黃立恒、易昌運擔任。宇隆現任董事長劉俊昌以伸興法人股東代表參選。

程泰和關係企業持續加碼宇隆持股，29日公告程泰機械持股比重提升至9.27%，亞崴機電持股比重提升至4.08%；程泰和關係企業對宇隆持股，從原先比重15.38%提升至16.45%，續為第2大股東。伸興先前透過公開收購方式取得宇隆21.56%股權，成為宇隆第1大股東。（編輯：潘羿菁）1110831