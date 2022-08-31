陳慧遊掌壽險公會 首重溝通協調、盼選舉後盡快團結

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（中央社記者謝方娪台北31日電）全球人壽董事陳慧遊高票當選第9屆壽險公會理事長，陳慧遊以「老幼相扶持、一路走下去」作為註解，強調自己並沒有一鳴驚人的政見，壽險公會理事長要做的就是溝通協調，盼壽險業攜手走向百花齊放的新樂園。

壽險公會今天改選第9屆理監事，南山人壽董事長尹崇堯在首輪理事選舉中出局，確定無緣進入第2輪競選壽險公會理事長；陳慧遊在第2輪選舉，順利當選壽險公會新任理事長。

陳慧遊會後接受媒體聯訪表示，壽險業是關乎對全體民眾幸福及安全的承諾，金管會主委黃天牧稍早已闡述壽險業最大課題及政府監管理念，壽險公會將盡量照主管機關規劃和指示辦理、朝主委指示方向努力。

陳慧遊說，自己個人資歷，甚至自己個人資歷加競選對手（指尹崇堯）資歷再乘以5，都還不到新光人壽董事長潘柏錚的資歷，在前輩如雲的園地裡，將自詡為園地的園丁。

他希望選舉後能盡快團結大家，「我的對手尹董事長，我祝福他工作順利，也祝福南山人壽可以順利推展新開始」，尹崇堯有好政見，會納入參考，經過討論以後，值得做的事情就一起來做。

陳慧遊強調，自己個人並不重要，他並借用自己年輕時中學國文課本所讀、作家楊逵所言「老幼相扶持、一路走下去」作為註解，盼壽險業一起走向百花齊放的新樂園。

今年美國聯準會（Fed）升息猛烈，壽險業面臨淨值下滑危機，陳慧遊坦言，沒有人敢說壓力不大，最近半年報或下一個半年報，大家壓力都很大，但只要團結、尋求共識，兼顧各方需求並和主管機關密切合作，相信大家會走出一條路。

外界關心，壽險業2026年接軌IFRS 17前，可能會因淨值壓力，面臨必須頻繁增資的考驗，他說，這是壽險業共同的題目，相信保險局了解所有狀況，金管會主委黃天牧也提到「自助人助」，自己有信心，同業若有人自助，主管機關看在眼裡也會人助。

1967年次、現年55歲的陳慧遊，近日特別將一頭白髮染為新潮的紅捲髮，陳慧遊笑說，媒體已經公布自己的年齡，自己平常熱愛爬山，常常被人叫阿伯，有時候也想要把自己稍微改裝、年輕一下，以後還是會恢復白頭髮。

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陳慧遊提到，自己上任的首要任務是服務所有會員公司，以後自己沒有個人立場，會以壽險公會會員利益為依歸，沒有懸念為大家服務，希望會員公司業務都欣欣向榮，符合主管機關及社會期待。

除了協助壽險業面對接軌IFRS 17及ICS 2.0等挑戰，他提到，希望能增加壽險資金安全且穩定的投資去處，另一方面也是增加保單承諾強度，這需要集合大家的力氣及智慧，公會理事長做的就是溝通協調，主管機關上令下行，也讓同業下情可以上達。（編輯：楊凱翔）1110831