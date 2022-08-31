永豐金前7月獲利創同期高 美鷹派升息保守看待營運

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（中央社記者張璦台北31日電）永豐金今年前7月自結獲利創歷年同期新高，繳出亮麗成績，展望未來，總經理朱士廷今天表示，美國聯準會（Fed）鷹派升息，影響資本市場，下半年將審慎投資與授信，營運相對保守，但相信仍能繳出不錯成績單。

永豐金今天舉行第2季法說會，朱士廷指出，受惠於子公司生息資產持續擴張及財富管理業務表現亮眼，上半年淨收益新台幣241.1億元、稅前淨利100.2億元，雙創歷年同期新高。

他指出，永豐金今年1至7月自結稅後淨利103.1億元，年化ROE（股東權益報酬率）11.27%，獲利不僅續創歷年同期新高，也是15家上市櫃金控中，唯一較去年同期維持正成長的公司。

朱士廷表示，今年金融機構很辛苦、挑戰頻頻出現，投資市場預測難度愈來愈高；美國對經濟成長關注較小、著重打擊通膨，台灣央行9月料繼續升息，永豐金對下半年營運相對保守謹慎，但業務均衡之下，相信還是能繳出不錯的成績單。

子公司部分，永豐銀行上半年淨收益186.6億元、年增20.9%，稅後淨利75億元、年增27%，皆創下歷史同期新高。

永豐銀總經理莊銘福表示，獲利大幅成長的主要原因為上半年手續費淨收益在銀行財富管理及放款業務的帶動下，較去年同期成長15.6%，續創歷年同期新高；利息淨收益因孳息資產量率皆增、年增17.5%；上半年其他淨收益因投資部位操作得宜，較去年同期成長62.7%。

此外，台灣、美國央行啟動升息循環，他表示，銀行淨利差（NIM）全年可望增加10個基本點。

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永豐金證券上半年淨收益49.4億元，稅後淨利8.9億元；永豐金證券代總經理張李章隆表示，雖然受資本市場動盪且台股日均量下滑影響，致資本利得及穩定性收益減少，然而上半年經紀業務市占率4.87%，較去年同期提升0.14個百分點。

朱士廷表示，近5年在有效執行各項業務策略下，金控、銀行與證券在同業中的ROE排名持續往前；未來也將持續落實2022年至2024年的「數位、跨境、整合、永續」4大策略。（編輯：潘羿菁）1110831