中華電斥資3億 首座智慧綠建築員工宿舍啟用

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（中央社記者江明晏台北31日電）中華電信斥資新台幣近3億元，於桃園市楊梅區電信研究院打造的員工宿舍落成啟用，也是首座取得「綠建築」及「智慧建築」雙認證標章的員工宿舍大樓。

中華電信今天在桃園市楊梅區為首座智慧綠建築員工宿舍大樓舉辦落成啟用典禮，典禮由董事長謝繼茂主持，現場並有建築師、興建商、合作商等多位代表出席見證。

中華電信表示，為吸引高端科技人才，斥資新台幣近3億元在桃園市楊梅區電信研究院，打造地上六樓、地下一樓的全新員工宿舍，新建大樓命名為「智匯館」係取「智慧」與「智匯」之同音，「智」代表本建築通過「綠建築」及「智慧建築」雙標章認證，「匯」為築巢引鳳、延攬高科技人才意義。

中華電指出，整棟大樓包含124間套房，另有福利社、休閒健身中心、會客交誼廳等公共空間，提供員工安全，部分樓層同時作為多功能電信會館，可提供外地員工旅遊住宿使用。

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中華電信研究院首長、執行副總經理林榮賜表示，中華電信核心強項為兼具CT及IT的整合服務，應用先進的資通訊科技與建築物相融合，用以強化建築物管理效能，提升使用者居住品質；興建「智匯館」員工宿舍是結合中華電信研究院與資訊技術分公司的資通訊技術能量，以及子公司光世代建設建築專業，共同打造出一座取得「綠建築」及「智慧建築」雙認證標章的大樓。

中華電信表示，主建物導入AI智慧家庭、人臉辨識、智慧停車場、IoT物聯感測、MOD影視多媒體、IOC智慧管理中心、BIM直覺式建物管理、安全防災、居家健康等亮點服務，打造出具備綠色、智慧、健康、創新、循環等五大元素的新世代優質生活環境。（編輯：蘇龍麒）1110831