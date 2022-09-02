中華電500M用戶增2倍 光世代推優惠挺新鮮人

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（中央社記者江明晏台北2日電）疫情改變生活型態，居家網路需求大增，中華電信500M以上客戶較去年同期成長2倍，近期再推出「光世代」優惠，力挺將步入職場的社會新鮮人與近期開學的學生族群。

疫情帶動居家網路使用量大幅提升，民眾視訊診療、居家辦公上課都需要穩定的上傳網路速度，更凸顯固網寬頻的重要性。看準網路快速成長的需求，各家業者積極殺低價格或是端出優惠方案搶攻商機。

面對疫情與通貨膨脹影響，消費者物價指數創下近10年最大漲幅，中華電信宣布，在迎接9月開學季與求職潮來臨之際，推出固網寬頻優惠，進一步鞏固龍頭市占地位。

中華電指出，再推HiNet光世代「速在必行」500M，搭配業界上傳最快速率250M的超高速光纖上網方案，月繳新台幣1099元享加值服務。

後疫情時代居家學習、線上會議成趨勢，中華電信表示，希望打造優質實惠的連網環境，HiNet光世代「速在必行」方案，500M/250M超高速光纖上網每月1099元，合約期間最高現省1萬6800元，引爆申辦潮；現在申請再享免費升級Wi-Fi 6提升全屋訊號涵蓋，且加碼贈好禮五選一，包括Google One 100GB會員方案、Hami Video影劇館或電視館、資安服務防駭守門員或色情守門員6個月。

看好數位時代民眾對於雲端儲存空間需求日增，中華電信近期宣布攜手Google推亞洲首次Google One電信資費方案，為現有台灣電信業者中，唯一的整合申辦管道。

中華電說明，用戶申辦精采5G方案或HiNet光世代「速在必行」500M或250M（含）以上方案，即贈Google One 的雲端儲存空間100GB，最多12個月，並享Google專家諮詢、Google相簿進階編輯工具及多人共享等服務，協助消費者不必操心換機時的檔案備份與資料轉移問題，日常生活、使用網路進行照片分享與編輯也可游刃有餘。

中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財表示，中華電信整合行動及固網寬頻資費優惠推出Google One 雲端空間會員資費方案，提供消費者使用雲端儲存空間的便利性與實惠的資費價，透過中華電信網路傳輸的資料轉移及雲端檔案分享，讓中華電信客戶享全方位的產品服務。

截至7月底止，中華電信光世代寬頻用戶數為373萬戶，其中，高速用戶因防疫居家需求與「速在必行」方案吸引，300Mbps以上客戶達78.1萬戶，500Mbps以上客戶持續衝高；MOD客戶數則達到205.4萬戶。

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中華電信表示，日前推出HiNet光世代「速在必行」方案，超優惠價格成功引起客戶申辦熱潮，中華電信統計500M（含）以上客戶，較去年同期成長2倍。

中華電信指出，在疫情「零接觸和遠距」的兩大訴求下，民眾視訊診療、居家辦公上課需求大增，使在家中使用寬頻網路的需求量大幅提升，中華電信率先升級高速光纖寬頻及上傳速率，可同時提供多人順暢飆網，搭配Wi-Fi全屋通，讓家中網路訊號無限暢通，也讓申裝高速寬頻的客戶也倍數成長。（編輯：張良知）1110902