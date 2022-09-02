澳紐商會盼台灣儘早開放國門 促進台澳紐夥伴關係

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（中央社記者鄭鴻達台北2日電）各國邊境管制逐步放鬆，台北澳洲紐西蘭商會今天表示，澳洲、紐西蘭與台灣在防疫政策有顯著成效，觀察澳紐兩國都在今年相繼開放國門，因此也期盼台灣近期能開啟國門，促進產業與人際交流。

澳紐商會昨天舉辦「第17屆澳紐商會商業傑出貢獻獎頒獎典禮暨晚宴（2022 ANZCham Business Awards）」，以表彰並感謝為澳洲、紐西蘭、台灣三方關係具卓越貢獻的企業或組織團體，並於今天發布新聞稿。

澳紐商會理事長陳明信（Jeffrey Chen）在開幕致詞時提及澳、紐、台過去兩年積極防疫並有顯著成效，澳紐兩國都在今年相繼開放國門，歡迎觀光、商務、留學及打工度假人士入境，期待台灣能近期開啟國門，以促進產業及人際交流，增進夥伴關係。

經濟部次長陳正祺受邀出席並表示，澳、紐一向是台灣亞太地區重要經貿夥伴，今年前7月台澳、台紐貿易額分別較去年成長84%及31%，期待未來持續深化與發展更全面的戰略夥伴關係。

澳洲駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield）表示，儘管面對疫情挑戰，澳、台仍持續強化彼此合作夥伴關係，如雙向貨品貿易額在2021、2022年財政年度，創下約新台幣6700億元新高，雙向投資額也在2021年逼近7300億元。

紐西蘭商工辦事處代表馬嘉博（Mark Pearson）致詞指出，隨著國境開放，紐國政府將今年對台打工度假額度增加1倍，紐航也預計在今年底恢復疫情前往返兩地的班次標準。

此外，受惠於台紐經濟合作協定（ANZTEC）架構，去年起超過99%的紐西蘭商品，已享進入台灣零關稅的優惠措施，紐西蘭對台出口也較去年同期增長27%，台灣對紐西蘭貿易更成長46%。

今年澳洲得獎企業為奔富台灣獲「澳洲台灣商業傑出貢獻獎」、 台達電子獲「澳洲台商夥伴商業傑出貢獻獎」、 仁新醫藥獲「澳洲昆士蘭州台灣商業傑出貢獻獎」 。

紐西蘭得獎企業，分別是新加坡商永紐股份有限公司台灣分公司獲「紐西蘭-台灣商業傑出貢獻獎」、醴酩國際獲「紐西蘭台商夥伴商業傑出貢獻獎」。（編輯：潘羿菁）1110902