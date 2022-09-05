台股量縮至2000億上下 黃天牧：需要關注

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（中央社記者謝方娪台北5日電）面對外資持續出走，金管會主委黃天牧表示，台股仍有相當吸引力及競爭力，相信外資適當時機會再回來，金管會將持續關注台股動能和價量變化；近期台股量縮至新台幣2000億元上下，黃天牧坦言，這是需要關注的量。

黃天牧今天出席永續金融先行者聯盟成立大會，會後接受媒體聯訪表示，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）近期對未來升息發表評論，外資有做部位調整，不過台股基本面仍良好。

面對外資持續出走，他表示，外資當然有進出，不過適當時機應會再回來。

黃天牧進一步指出，目前外資持股還有4成左右，外資除了看殖利率，還會看公司治理、看董事會有無多元及包容，永續發展情形也相當重要；近日證券周邊單位提出強化證券期貨市場競爭力措施，永續就是其中重要主軸。

黃天牧說，目前國際整體情勢不是很穩定，證券周邊單位作為資本市場支柱，將強化並鞏固台股本身競爭力、進行精進措施，包含證交所宣示活絡創新板等。

他說，受升息及地緣政治等因素影響，近期台股成交量落在2000億元左右，比最好的時候稍微差一點；資金通常在不確定時期會稍微保守，不過當情況稍微明朗，資金仍會選最有利的地方去，台股對於外資仍有相當吸引力及競爭力。

至於今年底國際情勢是否有望明朗，黃天牧直言，地緣政治無法預測，目前情勢還在持續推演中，現在自己能努力的要多努力，這也是金管會要請證券周邊單位提出精進改革措施，做好打底工作。

黃天牧說，未來外資投資會看永續作法及碳排放作法，這是重要的價值，現在金管會推進永續相關措施，雖然短期看不出太多效果，但這是為台灣整體資本市場中長期競爭力努力。

面對兩岸關係趨於緊繃，金管會是否有沙盤推演台股因應方案，黃天牧指出，國安基金已在場內，金管會先前有推出一波穩定股市措施，相信台股有足夠韌性；金管會也有配套措施，未來將看整體情形，在穩定台股前提下視時機進行相應處理。

黃天牧表示，金管會將持續關注股市動能和價量變化，至於近期成交量約落在2000億元上下，是否已落入金管會觀察重點，黃天牧坦言，「當然這是我們需要去關注的量」。（編輯：林克倫）1110905