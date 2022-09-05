研調：9月上旬面板報價持續微幅下跌
2022/9/5 21:04
（中央社記者潘智義台北5日電）集邦科技（TrendForce）旗下面板研究中心WitsView今天對會員發布調研數據，9月上旬面板價格持續微幅下降。
WitsView指出，65吋、55吋、43吋電視面板9月上旬均價均較8月下旬下跌2美元，分別為每片108美元、82美元、49美元；32吋電視面板9月上旬均價較8月下旬下跌1美元，均價為26美元。
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液晶顯示器方面，27吋高階廣視角面板、23.8吋高階廣視角面板，9月上旬均價都較8月下旬下跌0.5美元，均價分別為65.2美元、51.1美元；21.5吋廣視角面板9月上旬均價較8月下旬下跌0.2美元，均價為41.6美元。
筆電面板方面，17.3吋廣視角面板和14吋廣視角面板9月上旬均價較8月下旬下跌0.3美元，本期均價分別為38.7美元、26.8美元；15.6吋高階廣視角面板9月上旬均價為42.5美元，較8月下旬跌0.7美元。11.6吋廣視角面板9月上旬均價為24.8美元，較8月下旬下降0.1美元。（編輯：張均懋）1110905
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