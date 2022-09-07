施振榮：台灣半導體領先世界 應加強軟體及創新

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（中央社記者吳家豪台北7日電）宏碁集團創辦人施振榮今天表示，未來科技發展關鍵還是在微處理機應用，而所需要的半導體技術，台灣已經取得世界最領先的地位，未來台灣應該在現有的硬體基礎上，再加強軟體及創新應用，尋求突破機會。

施振榮今天透過預錄影片為WHATs NEXT未來科技產業高峰會致詞指出，不管元宇宙、5G、人工智慧、金融科技、非同質化代幣（NFT）、區塊鏈等新科技，有的已經談論一段時間，還在持續落實應用。

他回想自己1976年創業時，為的是微處理機（晶片微電腦）將會再次帶動工業革命而努力，歷史中第一次工業革命出現的引擎，讓人類體力得以延伸；第二次工業革命出現的晶片微電腦，則讓人類腦力延伸。

從今天看未來科技，施振榮認為，發展關鍵還是在微處理機的技術延伸與相關應用，其中所需要的半導體技術，台灣已經取得世界最領先的地位，尤其很多應用普及化之後，帶動很大的市場，業界也投入更多資源提升技術及應用，像滾雪球愈滾愈大。

施振榮並分析，現在科技應用的發展型態已經跟以前不一樣，以前是以通用型的中央處理器、個人電腦、手機等硬體產品為基礎，開發相關應用，未來則是要做出一個個解決方案。這些解決方案要落地，就要在國內巿場先練兵，並以「內需帶動外銷」的策略，把解決方案在國內市場發展成熟後再國際化，所能創造的附加價值就會高出很多。

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他強調，要創造國內市場的新需求，政府一定要站在前面形成拉力，與民間業者共同努力建立一個好的產業生態，由政府提供好的養分，讓業界能夠蓬勃發展，各自分工，找到最適當的定位，然後互相拉拔，讓台灣的產業能夠在國際社會做出更具體貢獻。

施振榮坦言，由於台灣國內市場相對較小，如果沒有朝國際化發展，投資回收會受到一些限制。為了能推出成熟且符合巿場需求的解決方案，就要有具體的場域，讓解決方案發展成熟的時間加快且更有效，作為朝國際化發展初期示範及參考的方案。（編輯：楊蘭軒）1110907