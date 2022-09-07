有線電視新彰數位董監事變更案 NCC決議續審

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（中央社記者蘇思云台北7日電）有線電視系統新彰數位董監事人事變更案，NCC今天表示，已請業者到會說明，委員會主要關注相關資金來源以及新的經營團隊策略方針等，決議續行審議。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審查新彰數位有線電視系統申請董事長、董事、監察人及經理人變更續行討論案，決議續行審議。

經營區在彰化縣的有線電視系統新彰數位在2020年底變更董事長、總經理等人選，新任董事長、總經理分別由吳健強、洪源澤擔任。不過，NCC在2021年1月收到檢舉稱，新彰在2020年增資過程中，有凱擘影響力涉入，NCC發起行政調查，歷經1年半時間終於排案審查。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，新彰有來申請董監事變更、資本額變更等，委員會主要關注兩大面向，第一是了解資金來源，以及其他有線電視系統影響力是否涉入，第二，委員會想了解新的經營團隊經營方針跟策略，跟原來團隊有何不同。

翁柏宗表示，今天主要是業者到會陳述，這也是行政調查的一環，包括吳健強，及銀行的人也有到會說明。

NCC今天也審議通過台視申請董事長、董事、獨立董事及監察人變更討論案，主要是台視董監屆期改選，加上因為申請興櫃，金管會要求增設獨立董事。台視董事長由黃崧續任，另外也新增2位獨立董事，分別是台視財務處理財組主任黃鎮章、台視工程部攝作組主任施哲儒。（編輯：翟思嘉）1110907