超商雙雄8月營收出爐 統一創紀錄、全家寫次高

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（中央社記者江明晏台北12日電）超商雙雄8月營收出爐，統一超、全家掌握夏季高溫、暑期出遊及中元、中秋等節慶商機，推升8月營收表現，統一超刷新單月歷史新高，全家也創歷史次高紀錄。

統一超商8月合併營業額新台幣256.53億元，較去年同期增加18.88%，創下同期及單月營收歷史新高紀錄。

統一超說明，台灣7-ELEVEN受惠夏季高溫、暑期出遊及節慶商機，超商本業旺季營收連創新高，帶動鮮食、飲料、糖果等商品結構穩健成長。

而轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（星巴克）、統一生活（康是美）、統一精工、統一速達等均表現亮眼，有效挹注營收成長。

展望後勢，統一超表示，將積極開展多元店型、數位服務等，營運動能積極向上樂觀可期。

全家8月營收82億元，年增17.7%；累計1至8月營收595.87億元，年增8.1%。8月、前8月營收雙創同期新高紀錄，其中，8月營收也為單月歷史次高表現，僅次於7月水準。

全家表示，8月店數持續成長，鮮食業績年增2成，一般商品年增1成5，在充分掌握夏季高溫與中元中秋商機下，助經營績效穩定走高。

全家指出，隨著盛夏高溫季節指數上升，飲料與冰品業績成長近2成，而傳統中元普渡需求，在實體店鋪與線上通路的OMO整合操作下，也帶動餅乾零食泡麵罐頭等拜拜商品銷售暢旺，推升整體一般商品的成長達1成5。

展望9月，全家表示，營運重點在於掌握開學與中秋連假的商機，鮮食、霜淇淋、現煮咖啡茶飲、會員集點都將陸續推出話題新品活動，會員App與EC電商新服務亦將陸續問世，皆可望驅動整體業績。

截至8月31日止，全家便利商店總店舖數達4095家。（編輯：潘羿菁）1110912