集邦：大尺寸面板產能已降 明年第2季價穩

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（中央社記者潘智義台北13日電）集邦科技資深副總經理邱宇彬今天表示，整體10吋以上大尺寸面板產能降至65%左右，價格要回穩最快要等到明年第2季，但華星光電新8.6代廠第4季量產是不利價格的因素。

邱宇彬在Micro/Mini LED顯示技術研討會受訪時指出，電視面板價格自去年第3季開始明顯修正，面板廠卻不似以往在跌至現金成本時即減產，而是拖到價格跌至材料成本時才積極降低產能利用率，將使庫存消化時間延後。

他認為，電視面板價格近來已有跌不太下去的感覺，但資訊電子（IT）面板價格自今年首季才明顯修正，跌勢仍難抗拒，尤其中國面板廠華星光電自以電視面板為主的面板廠跨入IT面板市場，採用高世代的8.6代線，掌握經濟切割的成本優勢，第一期規劃月投片量12萬片、第2期6萬片，雖然第2期暫緩，但僅以今年第4季量產的第1期來看，已將對IT面板價格造成跌價壓力。

他坦言，華星的新8.6代廠主攻資訊電子面板，對台灣的友達、群創將造成實質傷害，畢竟兩家面板廠目前掌握全球主要筆電面板市場，一旦華星積極投入筆電、液晶顯示器為主的資訊電子產品，勢必瓜分兩家面板廠的市場。

不過，三星轉型以有機發光二極體（OLED）面板為主的策略，在前兩季大幅降低液晶面板產能，確實有一定的效果。（編輯：郭無患）1110913