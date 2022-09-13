電信合併案聽證會9月底登場 聚焦頻譜與消保權益

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（中央社記者蘇思云台北13日電）NCC規劃在9月29日、30日分別針對台灣大哥大合併台灣之星、遠傳電信合併亞太電信舉辦聽證會，關注四大議題，頻譜資源分配是否可能涉1/3上限規定，用戶消保權益也成為焦點。

國家通訊傳播委員會（NCC）最近決議，針對兩大電信合併案舉行實體聽證會。根據NCC最新公告，兩場聽證會都聚焦四大議題，包括電信產業發展及市場公平競爭、網路整併、資源合理分配、維護用戶權益及其他事項等。

在電信產業發展部分，NCC指出，將關注台灣行動通信業者市場家數如果由5家縮減為4或3家後，對整體電信市場公平競爭、垂直應用服務發展等影響，以及存續公司所經營的服務，對於跨產業像是行動通信、有線電視、資訊內容服務、電商平台及金融服務等公平競爭是否產生影響。

網路整併部分，關注存續的電信公司所提出的網路設置規劃，是否能確保或增進網路涵蓋與通信品質，目前亞太電信與中華電信在偏遠地區漫遊或3G語音共網情形，NCC也關注未來合併後是否繼續維持等。

此外，合併案帶來的電信頻譜超標議題浮上檯面，由於1GHz以下低頻段在穿透性及繞射能力相對其他頻段強，所需建置的基地台數量較少。按照法規，電信事業實際可使用合計頻寬不得超過1/3上限。

台灣大與台灣之星合併後，1GHz以下頻寬合計將達60MHz ，比1/3的法定上限多出10MHz；這部分該繳回、釋出，或是視為例外情況，引發各界討論，也考驗主管機關智慧。

在資源合理分配與利用部分，聽證會關注存續公司持有1GHz以下、3GHz以下、6GHz以下及24GHz以上可使用頻寬，是否有頻譜資源過度集中的情況，與對市場競爭的影響。

外界關注電信業如果5家變成4家或3家，會不會損害消費者權益、低資費都消失等。在維護用戶權益及其他事項部分，NCC關注存續公司未來是否可以提供多元資費方案滿足消費者需球、員工安置計畫是否應該優於勞工權益法規規定等。

根據NCC規劃，聽證會除了雙方電信業當事人外，也會邀請其他利害關係人，包括其他電信業者、電信業工會等代表，鑑定人除了專家學者，還有行政院消保處、公平會、數位發展部、勞動部等代表，其他參與人則有台灣電信產業發展協會、財團法人中華民國消費者文教基金會、台灣5G垂直應用聯盟等。（編輯：張均懋）1110913