台股重挫236點力守14600點 法人：低檔仍有撐

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（中央社記者賴言曦台北14日電）美國公布8月消費者物價指數年增率高於市場預期，美股狂瀉，台股今天跳空重挫，法人認為，雖然台股大跌，但日K線拉出長下影線，顯示低檔有支撐，但預估成交值量縮格局不變，靜待FOMC會議後有無利空出盡機會。

美國8月CPI年增率為8.3%，高於市場原先預期的8.1%，美股道瓊指數13日暴跌1276點，標普500及那斯達克指數分別跌逾4%、5%，創2020年6月11日以來最糟單日表現。

美股狂瀉，台股今天開盤即賣壓湧現，早盤一度重挫超過300點，失守14600點整數關卡，盤中跌幅收斂，終場收在14658.31點，下挫236.10點，跌幅1.59%，成交值新台幣1861.35億元。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者訪問時分析，台股今天雖然重挫，但日K線拉出長下影線，櫃買指數（OTC）小跌0.1%，顯示低檔仍有支撐，不過如果美股繼續走跌，恐會導致支撐消失，但預估美股跌深後，應該會找機會小幅修正。

法人表示，今年台股7月以來量縮更加明顯，且近期景氣不佳，美國聯準會持續升息步調及第3季產業調整庫存等利空因素交織，預料短期台股量縮格局不變，靜待21日聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議後，有無短期利空出盡的機會。（編輯：趙蔚蘭）1110914