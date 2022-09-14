更多編輯台推薦新聞：
以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄
運動

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄

繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人
娛樂

繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節
科技

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭反攻告捷 專家憂蒲亭嚴厲報復戰事升級
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股2/300
首頁 / 證券

台股重挫236點力守14600點 法人：低檔仍有撐

2022/9/14 17:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北14日電）美國公布8月消費者物價指數年增率高於市場預期，美股狂瀉，台股今天跳空重挫，法人認為，雖然台股大跌，但日K線拉出長下影線，顯示低檔有支撐，但預估成交值量縮格局不變，靜待FOMC會議後有無利空出盡機會。

美國8月CPI年增率為8.3%，高於市場原先預期的8.1%，美股道瓊指數13日暴跌1276點，標普500及那斯達克指數分別跌逾4%、5%，創2020年6月11日以來最糟單日表現。

美股狂瀉，台股今天開盤即賣壓湧現，早盤一度重挫超過300點，失守14600點整數關卡，盤中跌幅收斂，終場收在14658.31點，下挫236.10點，跌幅1.59%，成交值新台幣1861.35億元。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者訪問時分析，台股今天雖然重挫，但日K線拉出長下影線，櫃買指數（OTC）小跌0.1%，顯示低檔仍有支撐，不過如果美股繼續走跌，恐會導致支撐消失，但預估美股跌深後，應該會找機會小幅修正。

法人表示，今年台股7月以來量縮更加明顯，且近期景氣不佳，美國聯準會持續升息步調及第3季產業調整庫存等利空因素交織，預料短期台股量縮格局不變，靜待21日聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議後，有無短期利空出盡的機會。（編輯：趙蔚蘭）1110914

儲祥生
法人：觀察美股動向 台股短線盤整機率高 外資今年賣超台股逾兆元 投顧：遲早回流不悲觀
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
美通膨高於預期台股警戒？黃天牧：不會有信心危機