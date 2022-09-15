新台幣連3貶收31.13元 續創3年新低

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新台幣兌美元15日收在31.13元，小貶4.2分，續創2019年9月中以來新低。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北15日電）台股小幅上揚作收，不過股匯不同調，外資匯出，新台幣仍偏弱整理，新台幣兌美元今天收在31.13元，小貶4.2分，連3貶，續創2019年9月中以來新低，台北及元太外匯市場總成交金額為12.49億美元。

美股止跌，台股今天雖出現反彈走勢，但今天除息的台積電填息力道不如預期，原本強勢的中小型股在午盤後出現獲利了結賣壓，加權股價指數終場僅上漲11.73點，收在14670.04點。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超56.28億元。

外匯交易員表示，外資今天偏向匯出，新台幣貶破31元後，出口商雖有進場拋匯但比較惜售，央行也僅小幅調節，終場貶幅略微收斂到31.13元；新台幣兌美元今天開盤價為31.090元，盤中最高31.081元、最低31.149元，未破昨天低點，最後收在31.13元元，貶4.2分。

外匯交易員表示，國際美元仍在高位，亞洲貨幣多數都有壓力，美國聯準會（Fed）下週會議若持續激烈升息，預料新台幣短期仍是偏弱區間整理。（編輯：潘羿菁）1110915