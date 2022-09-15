台積電收黑台股小漲 法人：短線持續震盪築底

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（中央社記者韓婷婷台北15日電）台積電今天收黑，台股尾盤僅小漲11.73點，收在14670點。法人表示，美國通膨降幅不如預期，投資市場再度掀波，近期較難有明顯動能，短期股市仍將因消息面持續波動震盪築底，以中小型個股或題材族群表現為主。

美國13日公布8月消費者物價指數（CPI）年增率8.3%高於市場預期，數據公布後立刻引發美股三大指數下修，其中又以科技股為主的那斯達克指數跌幅5.16%最深，14日美股雖有反彈，但力道仍顯不足。

展望後市，大華元宇宙科技50 ETF經理人鄭翰紘表示，美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）日前已預告通膨可能無法立刻反應升息帶來的效果，但市場眼下對於經濟數據的敏感度仍高，因此預期，科技股走勢仍相對震盪，建議投資人將投資期間拉長，用時間等待企業回歸基本面表現。

鄭翰紘認為，市場在消化經濟數據所帶來的情緒後，終將回歸企業基本面表現，因此若指數出現大幅修正時，便是投資人為長線分批布局的好機會。他表示，蘋果今年以來表現相對強勁，而目前正逢消費性電子旺季，蘋果的新機價格並未因通膨調整，讓預購狀況相當好。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，通膨及Fed升息變數讓投資氣氛轉偏觀望，大盤近期較難有明顯動能，將以中小型個股或題材族群表現為主，短期股市仍將維持震盪整理，建議等待通膨持續轉弱或經濟動能落底回升跡象再行加碼持股。

兆豐豐台灣基金研究團隊表示，針對半導體產業第3季的展望趨於保守，仍需觀察下半年需求回溫速度，以利評估庫存調整所需的時間。以技術分析來說，台股大盤指數即便回測也不至於再創新低，建議採取選股不選市的投資策略。（編輯：趙蔚蘭）1110915