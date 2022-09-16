股匯齊跌 新台幣早盤重貶逾1角續創逾3年新低

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新台幣16日早開盤後持續下挫，最低觸及31.26元，創下逾3年盤中最低紀錄。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北16日電）美股四大指數全面收黑，市場信心低迷，離岸人民幣又貶破7元大關。利空籠罩之下，新台幣今早開盤後持續下挫，跌破31.2元價位，最低觸及31.26元，創下逾3年盤中最低紀錄。

美國聯準會（Fed）鷹浪來襲，市場餘波盪漾，信心受挫之下，不只美股收黑，台股開低走低，大跌逾百點，失守14600點。

台股走弱，離岸人民幣兌美元又跌破7元關卡，新台幣壓力增大，今早以31.15元開盤後，匯價直直落，跌破31.2元價位，盤中最低至31.26元、重貶1.3角。

匯銀人士分析，市場預期聯準會將延續鷹派作風打擊通膨，助長美元走強，亞幣貶勢擋不住，新台幣也只能隨波逐流；短線除了觀察央行有無加大防守力道的意圖，人民幣、日圓走勢也值得關注。（編輯：楊蘭軒）1110916