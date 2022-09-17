台美進入超級央行週 台股聚焦FOMC會議結果

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（中央社記者韓婷婷台北17日電）全球矚目的FOMC會議結果預計台灣時間22日揭曉，台灣央行同日舉行理監事會議。法人表示，台美進入超級央行週，在高度不確定性下，市場觀望氣氛濃厚，靜待美股表態，另外台積電填息之路也牽動市場信心。

台股週五終場下跌108.28點，收在14561.76點，成交量新台幣2312.3億元，週線連4黑。美股在市場瀰漫經濟衰退疑慮下，投資人擔心聯準會激進升息對抗通膨，道瓊、標準普爾、那斯達克指數同步收黑，唯獨費城半導體收紅，上漲0.53%。

永豐投顧表示，聯準會（Fed）將在下週召開聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，會議結果將在台灣時間22日公布，有鑑於8月通膨高於預期，Fed恐會再次升息，市場對升息幅度是3碼或4碼看法分歧，升息幅度是否符合預期、市場反應如何，都存在高度不確定性，建議觀望，靜待最新利率決策揭曉。

下週除FOMC公布利率決策外，重要的經濟指標有9月20日的美國8月新屋開工，21日美國8月成屋銷售，Costco也將在22日公布財報。

21日為台指期結算日，下週舉行法人說明會的有誠美材、聯電、旺宏、敦泰、遠傳、可成等公司。

安聯投信表示，儘管現階段市場相對保守看待，不過很多利空都已消化，籌碼及融資餘額也相對乾淨；如果以明年上半年基本面有望落底來回推股市，第4季到年底某個時點，股市有機會落底。

統一投信則認為，雖然最新公布的美國8月通膨回落幅度不如市場預期，但通膨下降的趨勢未改變。聯準會本次升息循環的終點利率預期，目前仍維持在4.3%左右，尚未出現提高跡象；近日股市回檔為消息面引起的投資情緒不安，台股後續行情仍不看淡。

統一投信表示，第3季財報將在11月後會陸續公布，這段時間為財報消息的空窗期，加上台美選前政策利多，台股仍有表現機會。（編輯：張均懋）1110917