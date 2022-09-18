更多編輯台推薦新聞：
女王逝世國葬 英國王室重要事件回顧
國際

女王逝世國葬 英國王室重要事件回顧

南瑪都被認定超級颱風 日本學者：罕見現蹤高緯度
國際

南瑪都被認定超級颱風 日本學者：罕見現蹤高緯度

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看
生活

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

專題／吸毒者關起來就好？社會安全網如何幫助孩子的毒癮與孤獨

專題／吸毒者關起來就好？社會安全網如何幫助孩子的毒癮與孤獨

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

台東強震 國泰、中壽啟動災損保戶服務措施

2022/9/18 23:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北18日電）台東地區下午發生芮氏規模6.8地震，餘震未歇，全台陸續傳出災情。國泰人壽、中國人壽均啟動災損保戶服務措施，包含保費緩繳、房貸紓困等，協助後續客戶理賠服務。

台東強震全台陸續傳出災情，國泰人壽指出，已與國泰產險啟動關懷慰問機制，第一時間由在地志工了解保戶情況，陸續回報給予協助；國泰產險已立即查詢是否有保戶受到影響，啟動緊急應變及關懷措施，隨時掌握最新情況，協助後續客戶理賠服務事宜。

國泰人壽表示，啟動重大災損保戶服務措施，包含保險單借款增貸免息、保險單借款利息緩繳優惠、續期保費緩繳優惠、受災戶房屋貸款本息緩繳優惠、快速理賠服務、理賠醫療預付金服務、免費保單換發服務、24小時電話客服等。

中國人壽表示，提供保費緩繳、保單貸款優惠、房貸紓困、房貸紓困、住院預付金、旅平險彈性調整等6大服務，與保戶一起度過難關。

除啓動6大關懷服務措施，中壽表示，將全年無休持續提供民眾各項保障及服務，保戶如有相關需求，可向中壽各地區客服中心或致電客戶服務專線洽詢。

根據中央氣象局資訊，今天下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，地震深度7.0公里，震央位於台東縣政府北方42.7公里（位於台東縣池上鄉），最大震度台東縣6強，餘震未歇。（編輯：林克倫）1110918

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族