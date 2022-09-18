台東強震 國泰、中壽啟動災損保戶服務措施

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（中央社記者曾智怡台北18日電）台東地區下午發生芮氏規模6.8地震，餘震未歇，全台陸續傳出災情。國泰人壽、中國人壽均啟動災損保戶服務措施，包含保費緩繳、房貸紓困等，協助後續客戶理賠服務。

台東強震全台陸續傳出災情，國泰人壽指出，已與國泰產險啟動關懷慰問機制，第一時間由在地志工了解保戶情況，陸續回報給予協助；國泰產險已立即查詢是否有保戶受到影響，啟動緊急應變及關懷措施，隨時掌握最新情況，協助後續客戶理賠服務事宜。

國泰人壽表示，啟動重大災損保戶服務措施，包含保險單借款增貸免息、保險單借款利息緩繳優惠、續期保費緩繳優惠、受災戶房屋貸款本息緩繳優惠、快速理賠服務、理賠醫療預付金服務、免費保單換發服務、24小時電話客服等。

中國人壽表示，提供保費緩繳、保單貸款優惠、房貸紓困、房貸紓困、住院預付金、旅平險彈性調整等6大服務，與保戶一起度過難關。

除啓動6大關懷服務措施，中壽表示，將全年無休持續提供民眾各項保障及服務，保戶如有相關需求，可向中壽各地區客服中心或致電客戶服務專線洽詢。

根據中央氣象局資訊，今天下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，地震深度7.0公里，震央位於台東縣政府北方42.7公里（位於台東縣池上鄉），最大震度台東縣6強，餘震未歇。（編輯：林克倫）1110918