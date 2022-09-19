東洋持續改善體質 明年維持穩定成長目標

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（中央社記者韓婷婷台北19日電）台灣東洋今天宣布將捐贈1000劑細胞流感疫苗予中華奧會，挺奧運選手防疫，東洋董事長林全表示，針對65歲以上銀髮族，含佐劑的新型流感疫苗將於明年上市。明年整體營運可望維持5%至10%穩健成長步調。

台灣東洋今天與中華奧會共同舉行記者會，由台灣東洋董事長林全和中華奧會主席林鴻道共同主持，台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民、東京奧運射箭反曲弓男子團體銀牌湯智鈞與男子游泳選手「台灣蝶王」王冠閎也獲邀出席。

東洋代理的細胞流感疫苗公費訂單連年成長，從2020年的55萬劑、2021年89萬劑，今年進一步突破百萬達113萬劑，並獲食藥署批准擴大適應症至6個月大以上嬰幼兒，自費疫苗備貨量也增至20多萬劑，預期推動整體營收較去年成長。

而針對65歲以上銀髮族，東洋同步規劃含佐劑的新型流感疫苗於明年上市，疫苗產品線可望更為完整，也為營收增添成長動能。

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林全表示，東洋長期注重企業社會責任與公益回饋，去年提供1000劑東洋細胞流感疫苗給臺北醫學大學做為公益防疫使用。由於南半球國家已經出現COVID-19與流感病毒「雙疫夾擊」的威脅，這對經常要出國爭取榮譽的選手也是不小的心理壓力，為了讓選手安心，響應奧會運動科學理念，將目前製程最先進、不容易產生變異的東洋細胞流感疫苗提供給選手。

林鴻道表示，今年欣逢奧會成立百年，中華奧會很榮幸與台灣東洋共同合作，積極以科學化的方法為運動員增強體能、健康、營養，才能突破瓶頸、精準提升運動實力，爭取賽場上的最佳表現。（編輯：潘羿菁）1110919