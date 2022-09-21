散裝運價指數漲逾11% 業者：第4季谷底翻身

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（中央社記者賴言曦台北21日電）代表散裝航運市況的波羅的海乾散貨指數（BDI）20日大漲逾11%，業者指出，中國爛尾樓問題在官方政策支持下復工，帶動鐵礦砂進口需求，且目前是美國穀物出口旺季、歐洲趕在冬季前搶運煤炭，第4季可說是「從谷底翻身」。

觀察散裝航運市況，20日晚間BDI大漲176點，單日漲幅11.33%，指數達1729點，帶動散裝航運族群慧洋-KY、裕民、新興等散裝航運股價上漲超過3%。

裕民主管接受中央社記者電訪時指出，太平洋航線漲幅最大，主因是上週颱風侵襲，船舶在港口滯留，影響船舶在太平洋航線的運力供給，進而拉抬運價；但以目前來看，所有航線行情都有向上趨勢，主因是官方對於爛尾樓已提出改善政策，增加對鐵礦砂的進口需求。

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裕民主管指出，歐盟開始禁運俄羅斯煤炭，為因應冬季需求，只好改從南美、南非等地採購煤炭，推升船舶需求，加上目前是美國穀物出口旺季，整體而言，市場對散裝船舶的需求與去年持平，第4季市況可說是「從谷底翻身」。

但他坦言，今年第4季表現不會比去年同期相當，以去年運價最高點的第4季為例，當時日租金達8萬美元左右，但目前僅約1萬多美元，主因是去年有塞港因素推升運價，但今年塞港情況大幅改善，船舶調度較為順暢所致。（編輯：張良知）1110921