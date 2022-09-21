台中市政愛悅建案工地火警 與富發：損失評估中

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台中市西屯區台灣大道3段729巷旁工地20日晚間突然發生火警，現場濃煙密布，消防局出動人車前往搶救，幸無人員傷亡，消防人員持續監控中，起火原因仍待調查。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年9月20日

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（中央社記者賴言曦台北21日電）國內上市建設公司興富發今天表示，與子公司潤隆建設合建的台中市政愛悅建案工地20日晚間發生火警，經消防局協助後火勢已撲滅，詳細失火原因待查，財務損失金額尚待評估中。

興富發與潤隆今天上午同步發布重大訊息說明，工地目前正在施作地下室工程，進度是地下4層的底版，由於發生火警時已是下班時間，現場沒有工程人員施工。

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興富發表示，經通報消防局滅火後，火勢已撲滅，沒有導致人員傷亡，詳細失火原因待相關單位調查；財務損失金額尚待評估中，由於該建案已投保，相關理賠事宜將進行處理，初步評估對公司財務、業務無重大影響。

興富發表示，公司將會委託第3公證單位進行結構安全鑑定，並向主管機關核備，依鑑定結果，以專業負責態度確保建築結構安全，同時全面加強提升工地安全管理。（編輯：蘇志宗）1110921