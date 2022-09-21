研調：OLED面板手機滲透率明年看5成 料將擴及筆電

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（中央社記者潘智義台北21日電）研調機構集邦科技預估，2023年有機發光二極體（OLED）手機面板滲透率破5成，2024年品牌商將擴大推廣至資訊電子（IT）產品。

集邦最新研究報告顯示，OLED在手機市場的比重將由2021年的42%，至2023年突破50%。隨著OLED於手機市場的滲透逐漸擴大，資訊電子產品將是下一個OLED關鍵發展的戰場。

為了進一步拓展OLED面板應用於資訊電子市場，集邦說明，面板廠紛紛加大對這類面板產線建設的資本支出，將規劃轉向更高世代來得到更有效的經濟切割，技術挑戰也隨之升高。

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不過，集邦解釋，對比傳統的液晶面板在筆電上的表現，OLED的壽命跟價格明顯屈居劣勢，加上尺寸變大使電壓下降，影響功耗的狀況更為明顯。為了解決電流通過較大面積所產生的壓降和像素不均勻性，除了陰極在透明及厚度取捨外，外加的輔助電極設計對功耗降低更顯得重要。

另外，OLED面板效能上也可利用特殊技術增加出光效率，以降低OLED面板整體功耗。再加上新技術的引進，串聯後的OLED，由於同亮度下電流減半，更能有效延長材料壽命，進而符合筆電在規格上的要求。（編輯：楊凱翔）1110921