楊泮池：台灣生技業已見到曙光 持續培育人才

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（中央社記者韓婷婷台北21日電）台灣生技醫藥發展基金會董事長楊泮池表示，十年來投入超過新台幣3億元，為台灣培育超過500位高端生技醫藥人才。台灣生技產業已見到曙光，很多新藥獲得國際大廠認可授權，已見產業鏈雛形，盼未來產值加速成長。

台灣規模最大的生醫人才培育基金會台灣生技醫藥發展基金會（TBF），由鑽石生技投資、富邦金控、台新金控、潤泰集團、玉山銀行、台達電子文教基金會等企業界長期支持，21日頒發台灣醫學界獎金最高的「吳火獅醫學獎」，並舉辦生技醫藥轉譯研討會。

楊泮池表示，近幾年來看到台灣很多生技研發的成果被國際看到，也陸續獲得國際大廠授權，金額都很高，產業已見到曙光，生技產業為政府推動的六大核心產業之一，包括在精準健康、新藥、CDMO等，台灣都看到很多機會，但新藥研發才是產業的根，人才培育，讓生技醫藥轉譯，真正落地商品化幫助病人，進到產業才能讓台灣經濟上來，不是研發了放在圖書館。

生醫產業被視為下個「護國神山群」，楊泮池指出，生技業市值已來到1.3兆、產值達7000億元，雖然生醫產業鏈與半導體業還有不小距離，但產業鏈雛形已逐步完成，如果在法規面能進一步鬆綁，台灣生技產業鏈發展相當有機會。

楊泮池表示，全球生醫科技發展快速，台灣須加快投入前瞻研究的步伐，除了政府長期對生技產業的支持之外，企業界也有責任加強扎根於生醫領域的基礎研究。TBF基金會近10年來已提供13位講座教授每位2500萬元的講座獎金，為生技產業培育出100多位博士後研究員、150位博士及270位碩士，默默為台灣培育大量高端生技醫藥人才。

台灣生技醫藥發展基金會是在2013年由鑽石生技投資發起成立，以無條件支持基金會講座教授（TBF Chair Professor）來培育生技醫藥界的優秀人才，至今已有來自中央研究院、國衛院及多所大學共13位學者榮獲這項TBF講座。

鑽石生技董事長路孔明表示，未來將持續推動台灣生技研發人才養成計畫，已培育許多優秀科學家進入產業、協助產業創新，致力將基礎科學轉換為臨床應用。

楊泮池表示，基金會自去年起在鑽石生技投資與台新金控的捐助下，再成立台灣醫學界獎金最高的「吳火獅醫學獎」，每位提供210萬元獎金，以此鼓勵50歲以下傑出年輕醫學菁英，並紀念吳火獅對台灣經濟發展及醫療教育的貢獻。

今年吳火獅醫學獎三位得獎者分別為陽明交大醫學系教授胡瑜峰，研究心臟節律細胞的生理調節及疾病機制，開發可使心臟恢復跳動的生物治療技術。

台大醫學院醫療器材與醫學影像研究所教授駱遠，開發的先進雷射光學技術，應用於雷射顯微手術及內視鏡。

台大藥學系教授梁碧惠，開發的新世代皂苷類疫苗佐劑IA-05，以此佐劑加入抗病毒、抗細菌、抗癌疫苗中，獲得更佳的疾病預防及治療效果。（編輯：張均懋）1110921