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北極星解盲成功股價強漲停 帶動生技股漲幅逾3%

2022/9/22 10:59
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（中央社記者韓婷婷台北22日電）北極星藥業-KY的研發中治療肺間皮癌新藥ADI-PEG 20全球多國多中心三期臨床試驗解盲成功，預計明年初送件申請藥證，激勵今天股價以漲停價215元開盤，帶動生技類股漲幅居冠。

北極星三期臨床新藥解盲成功激勵今天股價跳空漲停來到215元，重回200元關卡，帶動生技股氣勢，上市生技股漲幅逾3%，居類股之冠，上櫃生技類股指數漲幅也有0.66%，僅次於鋼鐵類股。

個股表現，醣聯漲停股價來到43.45元；心悅、益得漲幅超過6%，保瑞、寶齡富錦、ABC-KY、醣基、晉弘、智擎、台康生技、永昕、全福生技、尖端醫、中裕也有2%至5%不等的漲幅。

北極星藥業21日公布解盲數據，主要療效指標延長肺間皮癌患者整體存活率（Overall Survival, OS）試驗組OS中位數9.3月，對照組OS中位數7.66月對比，改善幅度21.4%。次要指標無惡化存活期（Progression-free survival, PFS）也達到統計學上顯著意義，解盲成功。

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北極星指出，後續會繼續完成臨床試驗報告，預計最快明年初送件申請藥證，運用美國食品暨藥物管理局（FDA）今年2月授予的快速審查資格（Fast Track），依規定半年內需回覆推估，最快明年下半年有機會取得藥證，將採取分區授權方式。

北極星所研發的ADI-PEG 20在癌症治療上，有別於目前大多數人使用的化療、標靶、免疫療法，而是採用代謝療法搭配聯合用藥的方式來進行治療。（編輯：楊凱翔）1110922

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