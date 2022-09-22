住展：北台灣928檔期推案預估量2396億 年增3.7%

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（中央社記者賴言曦台北22日電）住展雜誌統計，今年北部房市928檔期推案預估量約新台幣2396億元，年增3.7%。住展雜誌研發長何世昌分析，今年928檔期案量成長，主要是延推案量挹注，遞延性買盤估最快在11月選舉過後出現。

住展雜誌統計，今年北台灣928檔期中，推案量最大的縣市為台北市，案量約981.2億元，但建案數量卻不多，主要是指標案量金額較大帶動，至於新案數量最多的地方是北投士林科技園區，且當地今年以來每坪開價、成交均價皆達到3位數，房價水準直逼士林天母地區。

推案量居次的新北市，今年928檔期有781.7億元新案開賣，但零星分散各地，僅三重的二重疏洪道重劃區、二重地區（捷運先嗇宮站一帶），及土城暫緩發展區等地案量稍多，其餘區域案量均在百億元以下。

桃園市則受疫情等因素影響，延推案大多在暑期公開，導致當地928檔推案量僅343.2億元；產品部分，多數建案以二房、三房為大宗，鎖定首購、首換與大台北輕移民。

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新竹縣市928檔期案量為253.8億元，且多集中在竹北菁華重劃區，且預期當地新案成交均價將至少自每坪70萬起跳，難重回4、5字頭房價；往年推案較少的寶山鄉，今年928檔期湧現推案潮，因此未來須觀察，在高價新案助攻下，當地新建案房價能否從1字頭漲到3字頭。

何世昌認為，今年以來，COVID-19疫情、打炒房、中央銀行升息、地方選舉、經濟衰退疑慮、台海關係緊張及地震等影響房市的因素接踵而至，預料買氣不容易大幅上升，業者期待的遞延性買盤，或許要等到今年11月選舉過後才會見到曙光。（編輯：楊凱翔）1110922