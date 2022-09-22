搶攻觀光商機 佐登妮絲斥資30億打造美容生技園區

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（中央社記者韓婷婷台北22日電）入境「0+7」政策擬於10月13日上路，佐登-KY耗時7年、斥資新台幣30億元在嘉義打造的亞太最大美容生技園區「佐登妮絲城堡」宣布10月3日起試營運，搶攻觀光商機。

中央流行疫情指揮中心9月22日表示，入境免居家檢疫的0+7新制預計10月13日上路，同時取消旅行社出團禁令、開放非免簽國觀光等。

邊境即將開放，相關旅遊觀光業者積極備戰，佐登表示，園區占地1.5萬坪，園區預計每年可吸引200萬觀光人潮，並為集團在國際上的保養品、生產代工服務提供以往數倍的產品研發、生產製造能力。並為集團挹注至少11億元以上營收。

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佐登指出，城堡生技園區啟用後，將帶動營收從10月開始一路成長的新動能；此外，在產能完備後，也將瞄準國際大廠代工訂單，預計明、後年開始接單，為集團注入新的成長動能。

佐登妮絲城堡以古典巴洛克式風格打造，結合多種文藝復興時期建築元素，也是亞太第一座綠建築城堡，大片綠地景觀達到綠建築9大指標中的維持生物多樣化及綠化指標，園區內70%的生產用電也來自綠色能源，目前已取得台灣綠建築標章（EEWH）候選合格證書，並預計取得美國LEED綠建築標章。（編輯：潘羿菁）1110922