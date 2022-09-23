跟進央行升息 公股行庫1年期定儲機動利率調至1.34%

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（中央社記者張璦台北23日電）央行宣布升息半碼，公股行庫今天陸續公布最新存款利率，台銀、土銀與一銀等1年期定儲機動利率調升至1.34%，調幅比照央行半碼幅度，不過部分行庫在固定利率採取超額反映，最新利率數預計26日起實施。

中央銀行22日舉行第3季理監事會議，延續「鴿派緊縮」立場，升息幅度為半碼（0.125個百分點）。國銀今天陸續公告調整後的存款利率，大多數公股銀行的1年期定期儲蓄存款機動利率足額反映央行這次調息幅度，但部分行庫在固定利率方面，採取超額反映。

國銀龍頭台灣銀行指出，26日起調升各天期存款牌告利率，一般定儲存款1年期、2年期、3年期的機動、固定利率，調幅皆為半碼；其中，1年期定儲機動利率將來到1.34%、固定利率調高至1.35%。

合庫銀行表示，一般定儲存款的機動利率及固定利率，各期別均調升0.125個百分點；其中，1年期機動利率將升至1.34%、固定利率調高至1.35%。

根據土地銀行官網，一般定儲存款各天期的固定利率和機動利率，調幅落0.125個百分點至0.155個百分點；其中，1年期機動利率調升半碼至1.34%、固定利率調高0.155個百分點至1.35%。

至於第一銀行的調整情況，一般定儲存款各天期的機動、固定利率，僅1年期定儲固定利率調升0.145個百分點至1.38%，其他都是足額反映央行升息半碼；同時，具指標意義的1年期定儲機動利率也是升到1.34%。

央行3月、6月與9月共升息2碼，讓公股行庫1年期定儲機動利率從0.84%升至1.34%，若民眾存款100萬元，一年利息收入將比升息前增加5000元。

針對固定利率調幅較大、高於機動利率，行庫主管表示，這是升息循環啟動之際的訂價策略，把客戶引導至固定利率方案，如此一來，後續央行若再次調高利率，銀行資金成本較低且固定。

不過，有別於央行6月升息半碼時、各大行庫定儲存款固定利率幾乎是「有默契」超額反映，這次央行調高利率，有行庫將機動與固定利率調幅訂定在同一水位，即足額反映升息半碼。

一名公股人士指出，央行利率決策是國銀調整各種新台幣牌告利率的指引，但銀行依舊會考量自身業務、政策與存放款結構等，做出定價。（編輯：潘羿菁）1110923