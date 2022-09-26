台股開低走低 跌340.19點
2022/9/26 13:45
（中央社台北26日電）台北股市今天開低走低，收盤跌340.19點，為13778.19點，跌幅2.41%，成交金額新台幣2178.13億元。
加權指數開盤為13993.42點，盤中最高13993.42點，最低13743.19點；不含金融股指數11766.42點，跌304.41點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌3.10%、食品股跌0.40%、塑化股跌2.11%、紡織股跌2.91%、機電股跌2.45%、造紙股跌2.43%、營建股跌2.91%、金融股跌1.62%。
委買張數1733萬7650張，委賣張數965萬7651張，成交張數652萬5178張。
收盤時上漲33家，下跌932家，持平23家。
成交量前5名個股為元大台灣50反1、國泰永續高股息、元大高股息、陽明、期元大S&P原油反1。
漲幅前5名個股為正峰、樂事綠能、期元大S&P原油反1、期元大美元指正2、元禎。
跌幅前5名個股為台驊投控、通嘉、全訊、威盛、羅麗芬-KY。1110926
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